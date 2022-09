3 kroky, ktoré musíte spraviť, ak chcete ušetriť na chode mrazničky

Vysokých účtov za elektrinu sa netreba báť ani tento rok. Neveríte? Kľúčom k nižším poplatkom je nižšia spotreba, ktorú vám vie zaručiť správne a efektívne používanie domácich spotrebičov.

Medzi veľkých žrútov energie patrí aj chladnička a mraznička, ktoré sú v prevádzke 24 hodín denne, takže neposkytujú veľa priestoru na šetrenie. Náklady na ich chod sa ale dajú obmedziť vďaka niekoľkým šikovným tipom.

Ak chcete ušetriť na chode mrazničky, ako prvé by ste ju mali celkom naplniť. Mrazené potraviny sú totiž lacnejšie ako čerstvé a takisto vám dlhšie vydržia, takže ušetríte už pri ich nákupe. Do mrazničky si odkladajte aj navarené jedlo, ktoré ste počas dňa nestihli – opäť tak čosi ušetríte.

Pri ukladaní jedla do mrazničky sa nebojte aj rozmerných alebo nepoddajných jedál. Tie môžete v rozmrazenom stave rozdeliť na menšie porcie, a tie zabaliť do mraziarenských tašiek alebo potravinových dóz.

Viete, kedy mraznička spotrebúva najviac energie? Vtedy, keď otvoríte dvere a vpustíte dnu teplý vzduch. Čím je plnšia, tým menej priestoru tomuto vzduchu poskytnete na to, aby prenikol dovnútra. To je jeden z hlavných dôvodov, prečo by ste mali mať mrazničku vždy plnú.

Keď už máte mrazničku naplnenú, uistite sa, že ste medzi vrchnou časťou a bokmi a potravinami nechali niekoľko centimetrov voľného priestoru, cez ktorý môže prúdiť studený vzduch. Zrýchlite tým mrazenie, a teda naň nebude potrebné vysoké množstvo energie.

Pre správny chod mrazničky by ste ju mali pravidelne rozmrazovať. Nahromadený ľad totiž sťažuje jej chod a vyžaduje viac elektriny na udržanie chladného vzduchu vnútri. Mrazničku treba tiež pravidelne čistiť, pretože špina môže prispieť napríklad k zablokovaniu prieduchov, čím opäť skomplikuje prevádzku.