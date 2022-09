Najbezpečnejší spôsob rozmrazovania kuracieho mäsa: 3 metódy, ktoré musíte skúsiť

Šéfkuchárka Alison Mountfordová sa na sociálnej sieti TikTok často delí o tipy a triky zo sveta kulinárstva. V jednom zo svojich najnovších videí prezrádza, ako rozmraziť kuracie mäso čo najbezpečnejšie. Jej návod má len jeden háčik – nepôjde to totiž tak rýchlo.

„Zabudli ste ho rozmraziť? Tu sú tri spôsoby, ako bezpečne rozmraziť mäso za 24 hodín, dve hodiny a dve minúty. Každá má svoje pre aj proti,“ hovorí Mountfordová vo videu.

Alison sa najčastejšie spolieha na rozmrazovanie v chladničke. „Najbezpečnejší spôsob rozmrazovania je uložiť mäso na utierku do najspodnejšieho priečinku v chladničke, aby z neho nekvapkalo na nižšie priečky,“ hovorí kuchárka. „To ale môže zabrať dva dni, a ja ho potrebujem ešte dnes.“

Druhý a zároveň najrýchlejší spôsob, ako rozmraziť zamrznuté mäso, je pomocou studenej vody. „Položte misku do drezu a naplňte ju studenou vodou. V reštaurácii by vám radili nechať vodu tiecť, aby sa neustále menila, ale my berieme ohľad na životné prostredie,“ pokračuje kuchárka.

Keď už máte misku naplnenú, vložte do nej mäso a nechajte odstáť. Jeho stav priebežne kontrolujte každú polhodinu. „Je dôležité, aby voda bola na pocit studená. Ak máte doma teplo, vymieňajte vodu v miske za studenú každých 30 minút,“ hovorí Mountfordová.

Pomocou tejto metódy rozmrazíte pol kila kuraciny približne za hodinu a 45 minút.

Posledným riešením je použiť mikrovlnku, čo je síce najrýchlejšie, ale nie ideálne. „Vyberte kuracinu z balenia a položte ju na tanier. Vložte ju do mikrovlnky a zapínajte v 30-sekundových intervaloch, pričom ju zakaždým otočte. Dávajte si veľký pozor na to, aby ste ju celkom neuvarili.“

Ako to nerobiť

Na kuchynskej linke: Kuchynská linka mäsu neposkytuje bezpečnú teplotu na rozmrazovanie. Ak mäso necháte počas noci alebo dňa na linke, dovolíte tak baktériám, aby doň prenikli.

V horúcej vode: Horúca voda takisto poskytuje ideálne podmienky pre množenie baktérií.

V pomalom hrnci: Pomalý hrniec je navrhnutý tak, aby varil už rozmrazené potraviny. Aj keď ich varí pomaly, rozmrazovaniu v ňom sa vyhnite, opäť totiž riskujete premnoženie baktérií.