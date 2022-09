4 tipy, ako zo záhrady vyhnať líšky a zabrániť tomu, aby sa vrátili

Ak žijete na dedinách a niekde v blízkosti lesa, je možné, že aj vašu záhradu po nociach navštevujú líšky. Nebýva to možno tak často, no ak vás už líška navštívi, dokáže vám v záhrade a okolí narobiť obrovské problémy. Ešte väčšia, ak napríklad chováte nejaké zvieratá. Zabrániť takejto zvery preniknúť do záhrady môže byť ťažké, ale rozhodne to nie je nemožné. Existuje niekoľko metód, ako líšky a aj inú zver účinne odplašíte a zároveň sa postaráte o to, aby sa už nevrátili. Ako na to?

Použite vodný odpudzovač škodcov

Vodné odpudzovače škodcov sú bežne dostupné v našich obchodoch a sú pomerne mierumilovným, no zároveň účinným nástrojom na to, aby ste zo záhrady vyhnali neželaných návštevníkov. Sú vybavené pohybovým senzorom, a ak zachytia pohyb, aktivujú vodný prúd. Od odplaší líšky a poriadne im to znepríjemní pobyt u vás, takže si nabudúce rozmyslia, či sa vám tam budú potulovať. Tieto odpudzovače sa jednoducho inštalujú a používajú, pričom naozaj účinne odplašia škodcov z vášho pozemku.

Využívajte bylinky

Foto: Thirteen/Shutterstock.com

Bylinky, kvety a celkovo rastliny fungujú ako účinné odpudzovače rôznych škodcov a inak to nie je ani s líškami. Akurát musíte nájsť tie správne. Silné, no prirodzené vône môžu podľa odborníka pôsobiť na líšky ako odstrašujúci prostriedok bez toho, aby spôsobili ujmu im alebo vašej záhrade. Líšky môžete odplašiť tak, že rozmiešate cesnak a chilli papričku vo vriacej vode a túto zmes rozstriekate po okolí. Nepáči sa im ani vôňa eukalyptu, mäty či bieleho octu. Líšky sa boja ľudí, neobľubujú hlasné zvuky, blikajúce svetlá a náhle pohyby. Na predaj sú aj ultrazvukové zariadenia, ktoré vydávajú vysoké tóny, ktoré počujú iba zvieratá. S týmito ale majte na pamäti, že to budú počuť aj iné zvieratá a môže im to byť nepríjemné.

Starajte sa o svoju záhradu

Líšky neustále hľadajú potravu, preto je dôležité eliminovať všetky potenciálne zdroje potravy. To zaručí, že sa nevrátia. Postarajte sa o to, aby ste mali smetné nádoby dobre uzavreté, aby sa do nich líšky nedostali.

Ak sa vám líšky už dostanú do záhrady, označkujú si ju svojimi výkalmi a to predstavuje problém. Takto nechajú svoju pachovú stopu a môžu sa vracať. Ak im v tom chcete zabrániť, nastupuje nepríjemná úloha a ich výkaly musíte odstrániť.

Sophie Thorogood z technického tímu spoločnosti Pest Stop, popredného britského výrobcu a dodávateľa vysokokvalitných produktov na kontrolu škodcov, sa podelila o najlepší spôsob ochrany vašej záhrady pred líškami: „Na ochranu záhrady pred líškami je najlepšie investovať svoje úsilie do oplotenia. Po obvode záhrady postavte plot, ktorý je vysoký aspoň dva metre a je ideálne zakopaný v zemi, aby zabránil líškam hrabať sa pod nimi.“

Ak vlastníte králiky alebo kurčatá, ktoré sú chováte vo vonkajších konštrukciách, pridajte dodatočnú oplotenú bariéru, ktorá ich ochráni pred líškami. Ploty a steny môžu mať na vrchu umiestnené hroty, aby sa zabránilo líškam preliezť po nich a pozdĺž nich. Zvážte tiež pridanie tvrdej konštrukcie na okraj vášho chodníka, aby ste ich odradili od hrabania popod chodník. Veká by mali byť umiestnené aj na akýchkoľvek vonkajších nádobách, aby sa do nich nedostali líšky.

Pravidelne koste trávnik a vysokú trávu

Líšky, ktoré žijú v záhrade, sa veľmi obávajú, že ich zbadajú ľudia, a preto sú pre ne dlhá tráva a živé ploty atraktívne skrýše, kam sa schovajú pred vaším zrakom. Preto si vždy skôr vyberú zarastenú záhradu pred záhradou s udržiavanou trávou a upraveným povrchom. Blíži sa zima, tak nezabudnite vykonať posledné úpravy záhrady, pokosiť trávnik, postarať sa o živý plot a podobne.