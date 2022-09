"Naša milovaná kráľovná je mŕtva," reagujú britské médiá na smrť Alžbety II.

Fotografiu 27-ročnej Alžbety v deň jej korunovácie z roku 1953, ktorá zachytáva panovníčku s kráľovskými insígniami a v pozadí steny Westminsterského opátstva, použili na svoju titulnú stránu denníky The Times, The Guardian, Daily Star a The Independent.

Ďalšie noviny ako The Sun, The Daily Telegraph, Daily Express a Daily Mirror zvolili zase fotografie bielovlasej panovníčky z obdobia, keď sa blížil koniec jej 70-ročného kraľovania.

Denník The Daily Telegraph použil na titulnej strane známy výrok zosnulej panovníčky: „Žiaľ je cena, ktorú platíme za lásku.“ Alžbeta II. tieto slová vyriekla na počesť obetí teroristických útokov z 11. septembra 2001.

Väčšina tituliek venovaných úmrtiu britskej panovníčky bola v čiernobielych farbách, avšak The Sun vyznačil hlavičku titulnej strany nad nadpisom „Milovali sme Vás, Madam“ kráľovskou purpurovou farbou. „Odpočívajte v pokoji, Madam. Čitatelia Sunu vás milovali. Sme hrdí, že ste boli našou kráľovnou,“ pokračoval denník pod nadpisom

Daily Express použil nadpis „Naša milovaná kráľovná je mŕtva“ a denník Daily Mirror napísal jednoducho „Ďakujeme“.

„Naše srdcia sú zlomené“, uviedol v nadpise denník Daily Mail. „Nás žiaľ sa skladá zo stoviek rôznych emócií a všetky je ťažké uchopiť,“ pokračuje Daily Mail.

Väčšina spomínaných denníkov venovala úmrtiu panovníčky najmenej 20 strán. „Matka nášho národa. Najslávnejšia, najmilovanejšia a najrešpektovanejšia žena na svete. Opora Británie,“ napísal o panovníčke denník The Sun.

The Times v svojom nekrológu opísali Alžbetu II. ako „ženu, ktorá zachránila monarchiu“.

Redaktor ľavicového denníka The Guardian Jonathan Freedland zase napísal: „Jediný prvok nášho kolektívneho života, ktorý bol stále a spoľahlivo rovnaký... je preč.“

„Druhá alžbetínska éra sa skončila. Nech žije kráľ Karol III.,“ napísal The Daily Telegraph.