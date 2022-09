Parlament KĽDR schválil zákon umožňujúci vykonať preventívny jadrový útok

Bývalého Trumpovho poradcu Bannona obvinili v New Yorku z podvodu

DNES - 6:08 Zahraničné

Prokuratúra v New Yorku vo štvrtok obžalovala Steva Bannona, bývalého hlavného stratéga amerického exprezidenta Donalda Trumpa, a neziskovú organizáciu We Build the Wall z podvodu.