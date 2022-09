Video: Deti na lodi si všimli, že k nim niečo pláva. Kapitán sa rozhodol zakročiť

Emoção e sensibilidade ! Piloteiro do Barco-Escola e crianças da Ilha salvaram filhote de Jaguatirica A manhã desta terça-feira 28/06 foi especial para o piloteiro Jean e as crianças do Barco-Escola que faz o trajeto entre o Boqueirão Sul e Pedrinhas, na Ilha Comprida: eles avistaram um filhotinho de Jaguatirica nadando exausto no Mar Pequeno. Sensível à dificuldade do filhote em terminar o trajeto, o piloteiro deu a volta com o barco, se aproximou e lançou o remo agarrado imediatamente pelo filhotinho, momento que emocionou a todos. A princípio, todos pensaram ser filhote de onça pintada pela semelhança com a Jaguatirica. O piloteiro Jean ainda acredita ser uma onça filhote, já que – nesta idade – as duas espécies são semelhantes. Segundo o piloteiro , não houve risco para as crianças e o filhote foi solto em terra firme na margem do Rio Boguaçu, na direção em que nadava antes de ser resgatado. Jean disse que o salvamento foi gratificante e emocionante, já que tudo indicava que a Jaguatirica não conseguiria chegar em terra firme. “Ela estava nadando desesperada. Foi muito bom resgatá-la com a ajuda das crianças, que ajudaram a segurar o remo”, disse. Informado sobre a ocorrência, o Sargento Augusto, da Polícia Ambiental afirmou que – em razão do animal não apresentar ferimentos – o procedimento do piloteiro foi correto. “A região é o habitat natural da espécie e, como não estava ferido, devolvê-lo no mesmo sentido de direção foi importante”, afirmou. Em razão da ocorrência, a Polícia Ambiental fará monitoramento embarcado nas margens do rio para verificar algum movimento diferente na área. Qualquer nova informação deve ser comunicada à Polícia pelo (13) 3848 9130. A diretora do Departamento de Educação, Valéria Pontes, destacou a experiência ímpar das crianças, a sensibilidade e o respeito pela natureza do piloteiro Jean e a união de todos no salvamento. O presidente da SOS Pinguim da Ilha Comprida, Cristian Negrão, também parabenizou todos pela ação em prol dos animais e da Natureza :“O piloteiro e as crianças adotaram uma atitude maravilhosa. Com certeza, a mãe a deve ter reencontrado, mas iremos acompanhar o caso e agir, se houver alguma movimentação diferente na área”, afirmou. Ao analisar as imagens e vídeos do resgate, o responsável pela Fundação Florestal, Marco, afirmou se tratar de um filhote de Jaguatirica, em razão dos desenhos da pelagem e os dois riscos em cima da cabeça.