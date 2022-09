Putin reagoval na úmrtie kráľovnej Alžbety II.

Ruský prezident Vladimir Putin vyjadril sústrasť britskému kráľovi Karolovi III. v súvislosti s úmrtím jeho matky kráľovnej Alžbety II. Podľa agentúry AFP o tom vo štvrtok informovala tlačová služba Kremľa.

„Najdôležitejšie udalosti v nedávnej histórii Spojeného kráľovstva sú neoddeliteľne spojené s menom Jej Veličenstva. Alžbeta II. sa dlhé desaťročia právom tešila láske a úcte svojich poddaných, ako aj autorite na svetovej scéne,“ uvádza sa podľa Kremľa v sústrastnom telegrame.

Alžbeta II. zomrela vo štvrtok na zámku Balmoral v Škótsku vo veku 96 rokov. Jej telesné pozostatky budú zo zámku prevezené najskôr do edinburskej katedrály a následne do Buckinghamského paláca v Londýne. O päť dní neskôr ich odtiaľ prevezú do Westminster Hall.

Kráľovnin pohreb sa podľa britských médií uskutoční vo Westminsterskom opátstve desať dní po jej smrti.

Skon Alžbety II. znamená, že jej najstarší syn, korunný princ Charles, sa vo veku 73 rokov automaticky stáva novým kráľom.