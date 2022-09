Video: Ukrajinská armáda dobyla mesto Balaklija v Charkovskej oblasti

Ide o ďalší úspech ukrajinskej armády, ktorá pred niekoľkými dňami začala rozsiahlu protiofenzívu s cieľom získať späť územia obsadené ruskou armádou po jej invázii koncom februára.

„Všetko je tak, ako má byť. Ukrajinská vlajka v slobodnom ukrajinskom meste pod slobodným ukrajinským nebom!“ napísal prezident Volodymyr Zelenskyj na sociálnych sieťach, čím potvrdil správy o dobytí mesta ukrajinskou armádou.

#Balakliya. Local residents meet Ukrainian soldiers-liberators after the expulsion of the #Russian invaders, who controlled this city in the #Kharkiv region for half a year. pic.twitter.com/R0PbAFfN3F