Na britskú kráľovnú Alžbetu II. spomínajú aj viacerí slovenskí ministri

"Navždy odišla mimoriadna osobnosť svetovej politiky, česť jej pamiatke," napísal minister obrany Jaroslav Naď na sociálnej sieti. Hrdo, láskavo a slušne viedla podľa jeho slov krajinu v prosperujúcich momentoch, ale jej veľkosť sa ukázala najmä v ťažkých časoch.

„Patrilo jej viacero superlatívov: bola nielen najdlhšie vládnucim britským panovníkom, najdlhšie vládnucim súčasným panovníkom sveta, najdlhšie pôsobiacou ženskou hlavou štátu v histórii alebo najstaršou žijúcou panovníčkou na svete,“ reagoval minister vnútra Roman Mikulec. Poukázal na to, že zasvätila svoj život službe vlasti, a to aj ako dobrovoľná mladá vojačka počas druhej svetovej vojny. „Navždy preto zostane inšpiráciou a vzorom,“ poznamenal na sociálnej sieti.

Minister školstva Branislav Gröhling pripomenul, že vo februári oslávila „neuveriteľné“ 70. výročie od nástupu na trón. „Bola ikonou a symbolom britskej monarchie,“ dodal na sociálnej sieti.

Správa o úmrtí Alžbety II. zarmútila ministerku spravodlivosti Máriu Kolíkovú. Poukázala na to, že svojou osobnosťou si získala rešpekt svetových lídrov a pre mnohých bola vzorom. „Spomínať na ňu budeme aj cez mnohé jej výroky, ktoré nestrácajú na aktuálnosti. Za všetky by som teraz spomenula: 'Dnes potrebujeme špeciálny druh odvahy. Nie ten, ktorý treba do boja, ale taký, vďaka ktorému sa zastaneme všetkého, o čom vieme, že je správne, všetkého, čo je pravdivé a čestné,'“ zhrnula na sociálnej sieti.