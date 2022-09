Vo veku 96 rokov zomrela kráľovná Alžbeta II.

Kráľovná Alžbeta II., ktorá zomrela pokojne vo štvrtok popoludní, bola najdlhšie vládnucim monarchom v dejinách Británie – na tróne bola 70 rokov, píše agentúra AFP. Vládla o sedem rokov dlhšie ako kráľovná Viktória. Na trón nastúpila 6. februára 1952 po smrti svojho otca, kráľa Juraja VI.

Novým kráľom Spojeného kráľovstva sa stal v momente Alžbetinho úmrtia jej najstarší syn Charles (73). Agentúra AP poznamenala, že samotná korunovácia sa môže konať až o niekoľko mesiacov. Zatiaľ nie je známe, či si Charles zvolí oslovenie kráľ Charles III. (Karol III.), alebo nejaké iné.

The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon.



The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. pic.twitter.com/VfxpXro22W