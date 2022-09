Môžu tehotné ženy jesť ryby? Nová štúdia žiada zmeny v odporúčaniach

Podľa novej štúdie vedcov z University of Bristol je nepravdepodobné, že by hladina ortuti u žien počas tehotenstva mala nepriaznivý vplyv na vývoj dieťaťa za predpokladu, že matka konzumuje ryby. Analýza viac ako 4 131 tehotných matiek zo štúdie Children of the 90s vo Veľkej Británii, bola publikovaná v odbornom časopise NeuroToxicology .

Vedci tiež zistili, že nezáleží na tom, aké druhy rýb ženy jedia, pretože základné živiny v rybách ich môžu chrániť pred obsahom ortuti v rybách. Dôležitejším faktorom bolo, či žena jedla ryby alebo nie. To je v rozpore so súčasnými odporúčaniami, ktoré varujú tehotné ženy, aby nejedli určité druhy rýb, ktoré majú relatívne vysoké hladiny ortuti.

Ženy by sme nemali odrádzať od konzumácie rýb

Hoci existuje niekoľko štúdií, ktoré sa zaoberali touto otázkou, tento výskum sa zameral na dve kontrastné štúdie populácií s hladinami ortuti meranými počas tehotenstva, kde boli deti počas detstva sledované v častých intervaloch. Prvou je štúdia zameraná na populáciu na Seychelách, kde takmer všetky tehotné ženy konzumujú ryby.

Druhá štúdia zvažovala analýzy údajov zo štúdie Children of the 90s na University of Bristol, ktorá sa nachádza v relatívne industrializovanej oblasti v juhozápadnom Anglicku, kde sa ryby konzumujú menej často. Žiadne zhrnutie zistení z tejto štúdie nebolo predtým publikované.

Zdravotné benefity rýb chránia pred účinkami ortuti

Už nejaký čas je známe, že deti žien, ktoré v tehotenstve jedia ryby, budú mať z hľadiska svojho zraku a intelektuálnych schopností pravdepodobne rôzne benefity. Oficiálne odporúčania však obsahujú varovanie, aby nejedli určité druhy rýb, ktoré majú relatívne vysoké hladiny ortuti.

V dôsledku toho existuje možnosť, že niektoré ženy prestanú „pre istotu“ jesť akékoľvek ryby. Doktorka Caroline Taylor, vedúca výskumná pracovníčka a spoluautorka štúdie, uviedla:

„Zistili sme, že hladina ortuti u matky počas tehotenstva pravdepodobne nebude mať žiadny nepriaznivý vplyv na vývoj dieťaťa za predpokladu, že matka konzumuje ryby. Ak nejedla ryby, potom existovali dôkazy, že jej hladina ortuti by mohla mať škodlivý vplyv na dieťa. Mohlo by to byť kvôli výhodám zo zmesi základných živín, ktoré ryby poskytujú, vrátane mastných kyselín s dlhým reťazcom, jódu, vitamínu D a selénu."

Profesor Jean Golding, spoluautor a emeritný profesor pediatrickej a perinatálnej epidemiológie na Univerzite v Bristole, povedal: