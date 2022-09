SHMÚ varuje pred búrkami, v týchto okresoch platí výstraha 2. stupňa

Pre okresy Trenčín, Nové Mesto nad Váhom a Ilava vyhlásili výstrahu druhého stupňa pred búrkami. Trvá do 17.00 h, pre okres Nové Mesto nad Váhom do 16.00 h. Informuje o tom na svojom webe Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).

Pre Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj trvá výstraha do 21.00 h, vo zvyšných krajoch do polnoci, pričom v Košickom a Prešovskom kraji potrvá až do piatku (9. 9.) do 10.00 h.

V okolí Trenčína môžu byť silné búrky spojené s prudkým lejakom s intenzitou 30 až 50 milimetrov za 30 minút s nárazmi vetra s rýchlosťou 70 až 110 kilometrov za hodinu a s krúpami. Na zvyšnom území predpokladajú meteorológovia intenzitu búrok 20 až 30 milimetrov za polhodinu, nárazy vetra s rýchlosťou 65 až 85 kilometrov za hodinu a taktiež krúpy.

Intenzita sprievodných javov je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu. Pri búrkach môžu byť obmedzené ľudské aktivity a ohrozené zdravie. Intenzívny dážď môže podľa SHMÚ vyvolať prechodný vzostup vodných hladín na malých tokoch a výskyt povodňových úkazov mimo tokov, ako napríklad stekanie vody zo svahov, bahnotok, zatopenie pivníc, podchodov a podjazdov.

Vietor môže spôsobiť škody menšieho rozsahu na porastoch a objektoch, ako je lámanie konárov stromov, pád slabších stromov, menšie škody na strechách budov. Poletujúce trosky a nezabezpečené predmety predstavujú riziko pre ľudské zdravie. Krúpy môžu poškodiť vegetáciu. Súvislá vrstva krúp na komunikácii môže prechodne obmedziť cestnú premávku.