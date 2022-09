Právnici: Neprijatie demisie ministra hlavou štátu je výnimočné, ale možné

Pre TASR sa na tom zhodli právnici Kamil Baraník z Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela a Vincent Bujňák z Katedry ústavného práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského. Podľa Baraníka sa však takýto krok v aktuálnej situácii nedá očakávať. Prezidentka Zuzana Čaputová má v súčasnosti doručené demisie od všetkých ministrov za SaS, ktorá opustila vládnu koalíciu.

„Prezidentovi sa možnosťou odmietnuť demisiu umožňuje, aby vnútorné presvedčenie o potrebe podania demisie s predmetným členom vlády prerokoval,“ vysvetlil Baraník. Ak by si minister demisiu rozmyslel, prezident ho môže aj neformálne informovať o jej neprijatí a môže pokračovať vo funkcii. Baraník však podotkol, že hlava štátu musí brať do úvahy aj širšie politické súvislosti. Pripomenul, že pri súčasných demisiách ide o vyústenie koaličného sporu a politické gesto, ktorým sa preskupujú politické sily v parlamente. Nazdáva sa, že prezidentka by nemala prijatie demisií blokovať.

Bujňák pripomenul, že podanie demisie je slobodný prejav vôle, ku ktorému bežne dochádza na protest proti nejakému postupu. „Neprijatím demisie v takom prípade sa prezident republiky v politickom konflikte stavia na stranu toho, kto demisiu podal, a vyvíja tlak na toho, koho (ne)konanie sa stalo impulzom k demisii,“ skonštatoval. Dodal, že konflikt sa následne môže vyriešiť v prospech niektorej strany sporu a minister bude buď pokračovať vo funkcii, alebo opäť podá demisiu, ktorá už zrejme prijatá bude.

„Podaním demisie člena vlády nenastávajú žiadne právne účinky. Tie môžu nastať až na základe rozhodnutia prezidenta prijať ju. Na rozdiel od demisie vlády, ktorá môže v demisii ako celok pôsobiť až do vymenovania novej, status “člena vlády v demisii„ ústava nepozná,“ uviedol Bujňák. Právnici podčiarkli, že po podaní demisie je pánom situácie hlava štátu.

V prípade, že by demisiu podala celá vláda, prezident ju poverí vykonávaním jej funkcie do vymenovania novej. „To sú členovia vlády v demisii, ktorí dočasne spravujú ten istý okruh právomocí ako pred podaním demisie vlády. V aktuálnej situácii však ide o podanie demisie individuálnych členov vlády,“ upozornil Baraník. Vzhľadom na povinnosť prezidentky zabezpečiť riadny chod ústavných orgánov by mala podľa neho pri demisiách konať bez zbytočného odkladu.

Čo sa týka vymenovania nových ministrov, Bujňák ozrejmil, že prezident môže súčasne s prijatím demisie člena vlády určiť dočasného zástupcu alebo vymenuje nového ministra na návrh premiéra. „Prijatie návrhu predsedu vlády na vymenovanie ministra má byť pravidlom, jeho odmietnutie veľmi ojedinelou výnimkou, na uplatnenie ktorej nepostačuje nedostatok osobnej dôvery prezidenta či neskúsenosť kandidáta,“ poznamenal. Hovorí o potrebe mimoriadne vážnych a zreteľných dôvodov, ktoré by umožnili konštatovať, že výkon vládnej funkcie danou osobou by bol nedôstojný až škandalózny.