Premiér: Taliansko je pre SR dôležitou krajinou v čase energetickej krízy

„Z hľadiska diverzifikácie zdrojov prívodu plynu je Taliansko kľúčový partner,“ povedal Heger. Dodal, že Taliani investujú do rozširovania LNG terminálov a potrubí, aby dokázali dostatočne zásobovať krajiny naprieč Európou.

Obe krajiny zaviedli opatrenia na pomoc občanom v časoch vysokej inflácie a energetickej krízy. Heger poukázal na to, že Taliansko zaviedlo daň z nadmerného zisku pre energetické podniky, z čoho potom vygenerovali príjmy do rozpočtu. Domácnostiam tak distribuovali jednorazové dávky. Slovensko má podľa Hegera oproti Taliansku výhodu v tom, že zaviedlo reguláciu cien elektriny pre domácnosti do konca tohto roka. „To, čo Taliani zavedú od budúceho roka, sa ešte len tvorí. Takže v tomto sme na jednej lodi,“ podotkol.

Draghi s Hegerom hovorili aj o geopolitickej situácii v súvislosti s ruským útokom na Ukrajinu. Slovenský premiér pripomenul, že Taliansko pomáha Ukrajine humanitárne, vojensky i finančne.

Taliansko čakajú 25. septembra predčasné parlamentné voľby. Premiéri sa rozprávali aj o vnútropolitickej situácii oboch krajín a o dôležitosti jednoty Európskej únie (EÚ). „Je potrebné aj v týchto časoch si túto jednotu zachovať a previesť takýmto spôsobom občanov EÚ cez náročnú energetickú krízu,“ poznamenal Heger.