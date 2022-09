Progresívne Slovensko žiada premiéra, aby predstavil plán na zvládnutie energetickej krízy

Heger by mal podľa PS plán predstaviť poslancom na začiatku septembrového rokovania Národnej rady (NR) SR. Ak do konca septembrovej schôdze vláda takýto plán nepredstaví alebo preň nezíska väčšinu, mal by premiér požiadať o dôveru v parlamente, uviedol vo štvrtok na tlačovom brífingu po rokovaní predsedníctva PS predseda hnutia Michal Šimečka.

„Občania potrebujú počuť, či budú mať v zime čím kúriť, a ak áno, či im potom vôbec zostane na jedlo a lieky. Do možno najťažšej krízy za posledné roky vstupujeme s najslabšou vládou, akú Slovensko pamätá,“ povedal Šimečka. Plán by podľa neho prakticky predstavoval programové vyhlásenie novej menšinovej vlády a mal by podľa PS obsahovať aj európske riešenie, zastropovanie cien, adresnú kompenzáciu a pomoc aj firmám a verejným inštitúciám.

Konkrétne opatrenia navrhované PS predstavil podpredseda hnutia a europoslanec Martin Hojsík. „Z krátkodobého hľadiska musí vláda vypracovať komplexný plán prípravy na najbližšie zimné obdobie, prepájajúci sociálnu oblasť, teda pomoc domácnostiam s cenami energií, a bezpečnostné aj klimatické opatrenia. Už dávno mala tiež spustiť informačnú kampaň o možnostiach úspor energie, ísť príkladom a ľudí motivovať. V neposlednom rade je potrebné presadzovať oddelenie ceny plynu od ceny elektriny. Zlacnenie elektriny na európskych trhoch zníži faktúry za energie aj Slovensku,“ vyhlásil Hojsík. Z dlhodobých riešení vyzdvihol väčšiu podporu obnoviteľným zdrojom energie.