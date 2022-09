Video: Žena uniesla dieťa z nákupného vozíka v supermarkete

Bezpečnostná kamera v juhoafrickom supermarkete zachytila desivý moment, keď žena schmatla dievčatko z nákupného vozíka v sekunde, keď sa jej rodičia otočili chrbtom. Zábery ukazujú, ako žena nenápadne kráča k dieťaťu, zatiaľ čo rodičia sa pozerajú do mraziaceho boxu. Žena v tom momente zobrala dieťa a ušla.

O pár sekúnd neskôr sa rodičia malého dievčatka otočili a keď zistili, že ich dieťa zmizlo, začali kričať o pomoc. Otec šprintoval ku vchodu do obchodu a ochranke oznámi, že mu vzali dieťa, a mali by zamknúť dvere. Len čo sa dvere zavreli, k rozrušenému otcovi pristúpila žena a ukázala mu, že jej kamarátka si vzala jeho dcéru, no malo to byť iba zo žartu.

Rodičia, ktorí tieto dve ženy nikdy predtým nevideli, si dieťa zobrali naspäť a bezpečnostná služba privolala políciu. Dve ženy vo veku 51 a 56 rokov boli zadržané pre podozrenie z pokusu o únos a prevezené na policajnú stanicu, kde ďalej trvali na tom, že iba žartovali.