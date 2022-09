Kollár: Hanba ma fackuje za to, ako samosprávy vnímajú prístup štátu

Kollár zároveň považuje za chybu, že si tento prejav nevypočul ani jeden člen vlády. „Považujem za nešťastné, že pán predseda vlády Eduard Heger (OĽANO) sem síce príde a povie pripravený prejav, prípadne nejaké floskuly, no nebol tu počas predchádzajúceho prejavu,“ uviedol Kollár.

Zdôraznil zároveň, že v súvislosti s aktuálnou situáciou i energetickou krízou musia prísť okamžite aktívne kroky štátu. „Som za to, aby sme na septembrovej schôdzi vyhlásili stav energetickej núdze a pripravili kroky k tomu, aby sme buď zastropovali ceny energií, prípadne, aby sme energie mohli celé odkúpiť, alebo to zoštátniť,“ uviedol Kollár. Deklaroval, že ak takýto prístup štátu nebude naplnený, nevidí dôvod podporovať vládu. „Ak sa to nestane, nie som ochotný podporovať toto ničnerobenie,“ vyhlásil Kollár.

V príhovore ďalej ocenil význam samospráv i ich súčinnosť pri zvládaní pandémie, rovnako tak dôležitosť rovnocenného partnerstva medzi štátom a samosprávami ako nevyhnutnej podmienky úspešne čeliť budúcim výzvam.

Predseda ZMOS-u na sneme ostro skritizoval prístup štátu k samosprávam, neochotu počúvať ich argumenty k prijímaným opatreniam, ktoré zaťažujú rozpočty i prevádzku miest, obcí i krajov. Spôsob prijímania opatrení bráni podľa Trégera akejkoľvek možnosti predvídateľnosti i vytvárania stability. „O tej nemôže byť ani reči, v poslednom období sme sa museli práveže brániť pred vplyvmi, ktoré sú pre nás všetkých devastačné,“ uviedol. Na príklade viacerých legislatívnych opatrení dokumentoval rozpor s možnosťami v praxi i ekonomický dosah, nútiaci samosprávy výrazne obmedzovať služby v oblasti, kultúry, športu, ale aj sociálnych služieb a bezpečnosti.

Snem ZMOS-u je posledným pred októbrovými komunálnymi voľbami. Témou rokovania bude vyhodnotenie plnenia priorít, programové konferencie venované otázkam sociálnych a zdravotníckych služieb, eurofondom, odpadovému hospodárstvu, životnému prostrediu a ekonomike. Zadefinujú sa aj programové priority na nadchádzajúce obdobie. ZMOS tiež ocení mestá a obce za inovatívny prístup, udržateľný rozvoj i starostlivosť o komunity. Vo štvrtok (8. 9.) o 11.30 h plánujú starostovia a primátori vystúpiť na protestnom zhromaždení pred Úradom vlády (ÚV) SR. Opätovne chcú na ňom poukázať na ad hoc rozhodnutia štátu, ktoré negatívne ovplyvňujú či ohrozujú existenciu samospráv.