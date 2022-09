Európska komisia navrhne okamžité opatrenia na zmiernenie cien elektriny

Šéfka eurokomisie vo vystúpení pred novinármi v Bruseli Rusko označila za nespoľahlivého dodávateľa, ktorý manipuluje s energetickými trhmi. Uviedla, že EK diverzifikáciou dodávok plynu zaistila naplnenosť spoločných zásobníkov plynu na úrovni 82 percent. Podarilo sa to zvýšenými dodávkami skvapalneného plynu (LNG) a plynu cez plynovody z USA, Nórska, Alžírska a Azerbajdžanu. Len Nórsko teraz dodáva viac plynu ako Rusko.

„Manipulácia trhov s plynom má vedľajší účinok na trh s elektrinou. Sme konfrontovaní s astronomickými cenami elektriny pre domácnosti a firmy. Predložíme súbor okamžitých opatrení, ktoré ochránia zraniteľných spotrebiteľov a podniky,“ povedala Von der Leyenová.

V prvom rade pôjde o „inteligentné úspory elektrickej energie“ na vyrovnanie špičiek spotreby. V druhom rade pôjde o návrh zastropovať nadmerné zisky výrobcov elektriny s nízkymi nákladmi. Komisia navrhne presmerovať tieto zisky na podporu zraniteľných ľudí a spoločností. Do tretice nový návrh EK postihne nadmerné zisky ropných a plynárenských spoločností pomocou solidárneho príspevku. „Všetky zdroje energie musia pomôcť pri riešení tejto krízy,“ uviedla šéfka eurokomisie. Členské štáty EÚ by mali z týchto príjmov podporiť zraniteľné domácnosti a investovať do čistých domácich zdrojov energie.

Štvrté opatrenie podporí energetické spoločnosti voči nestálosti trhov. „Aktualizujeme dočasný právny rámec, aby sme umožnili rýchle poskytovanie štátnych záruk,“ opísala situáciu.

Piate opatrenie sa týka zastropovania cien pre dovážaný ruský plyn. „Cieľ je jasný: musíme znížiť príjmy Ruska, ktoré Putin používa na financovanie vojny proti Ukrajine,“ zdôraznila Von der Leyenová. Na začiatku vojny cez ruské plynovody prúdilo do Európy 40 percent plynu, dnes je to už len deväť percent.

„Toto sú ťažké časy. Som však presvedčená, že Európania majú ekonomickú silu, politickú vôľu a jednotu, aby túto situáciu zvládli,“ uviedla v závere svojho vyhlásenia.