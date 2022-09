Putin uviedol, za akých podmienok sa môžu obnoviť toky plynu do Európy

Ruský prezident Vladimir Putin obvinil západné štáty z odstavenia plynovodu Nord Stream 1 a povedal, že toky plynu do Európy sa môžu obnoviť len čo sa uvoľnia sankcie proti Rusku, čo mu umožní opraviť turbíny. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.

Kremeľ trvá na tom, že sankcie Západu zabránili riadnej údržbe ruskej plynárenskej infraštruktúry a najmä zablokovali návrat turbíny Siemens, ktorá sa opravovala v Kanade.

„Dajte nám turbínu, zajtra spustíme Nord Stream 1,“ povedal Putin na Východnom ekonomickom fóre vo Vladivostoku. „Sme pripravení to urobiť zajtra, stačí stlačiť tlačidlo. Ale neboli sme to my, kto zaviedol sankcie,“ dodal.

Nemecko už v minulosti uviedlo, že turbína, ktorá bola na oprave v Kanade, je stále pripravená na odoslanie späť do Ruska, ale Moskva tvrdí, že prekážkou sú problémy s papierovaním. Nemecký kancelár Olaf Scholz v stredu obvinil Rusko z „vydierania“ v súvislosti s dodávkami energie.

Ruský prezident sa vyjadril k Nord Stream 1 prvýkrát od uzavretia tohto kľúčového plynovodu na neurčito. Európa podľa neho vytvorila sankciami „slepú uličku“.

Označil tiež za „nezmysel“ tvrdenia, že Moskva využíva energiu ako zbraň proti Európe a odvetu za sankcie Západu proti Moskve za jej inváziu na Ukrajinu.

Ruská štátna energetická spoločnosť Gazprom však už pred úplnou odstávkou potrubia postupne znižovala toky plynu cez Nord Stream 1, čo spôsobilo prudký nárast cien plynu a elektriny v Európe.

Putin v tejto súvislosti povedal, že pokles vývozu plynu do Európy, historicky najväčšieho trhu pre Gazprom, Rusku neublíži. A dodal, že Gazprom sa dohodol na kľúčových detailoch, vrátane cien, tretieho kontraktu na dodávky do Číny.

Gazprom sa už zaviazal posielať až 38 miliárd kubických metrov (m3) plynu ročne do Číny cez plynovod Power of Siberia a ďalších 10 miliárd m3 cez Ďaleký východ. Očakávaný tretí kontrakt by mohol k dodávkam pridať ďalších 50 miliárd m3 ročne.