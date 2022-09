U. S. Steel odstaví na 60 dní jednu z troch vysokých pecí

Rusko zarába na vývoze fosílnych palív viac, než vynakladá na vojnu na Ukrajine

Príjmy Ruska z vývozu fosílnych palív od začatia vojny na Ukrajine prekonali celkový objem nákladov Ruskej federácie na inváziu do susednej krajiny. Poukázala na to analýza CREA so sídlom v Helsinkách.