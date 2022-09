Hlas-SD: Rezorty nie sú jednotné v prístupe voči klimatickej kríze

Europoslanec a podpredseda mimoparlamentného Progresívneho Slovenska (PS) Martin Hojsík doplnil, že slovenské politické špičky klimatickú zmenu buď popierajú, zľahčujú alebo ignorujú. Boj s klimatickou zmenou musí byť podľa neho celoštátnou prioritou.

„Je potrebné zlepšiť fungovanie Rady vlády pre Európsku zelenú dohodu, napĺňať štátnu klimatickú stratégiu, akčné plány, vytvoriť jednotný implementačný rámec pre realizáciu opatrení a kontrolu ich plnenia vo všetkých úrovniach riadenia štátu. Riešením je aj dlho sľubovaný zákon o klíme,“ priblížila možnosti riešenia hovorkyňa Hlasu-SD Patrícia Medveď Macíková.

Hojsík doplnil, že politici zastierajú boj s klimatickou zmenou veľkými vyhláseniami o tom, ako ju Slovensko rieši. „Realitu však odkrývajú ich postoje v Bruseli, kde presadzujú, aby v oblasti ochrany klímy Slovensko konať čo najmenej, mali sme čo najmenej záväzných cieľov a ak, tak aby boli čo najnižšie,“ myslí si.

Europoslanec podľa svojich slov dlhodobo upozorňuje na našu prílišnú závislosť od ruského plynu a fosílnych palív. „Ako ukázal posledný rok, táto závislosť má dosahy nielen v téme klímy, ale našej bezpečnosti a sociálnej oblasti. Putin využíva plyn a ropu ako zbraň proti nám,“ povedal pre TASR. Naši vládni predstavitelia podľa neho dlhodobo zvyšovali našu závislosť od fosílneho plynu. „Absolútne chýba akcelerácia podpory zvyšovania energetickej efektívnosti, súčasne potrebujeme výrazne zlepšiť podmienky pre rozvoj zelenej energie,“ dodal.

Za kľúčovú považuje Hlas-SD spoluprácu so samosprávami, vlastníkmi pozemkov či správcami vodných tokov. Hovorí o riadenom systéme lokálneho plánovania klimatických opatrení. „Vo vzťahu na ochranu pred povodňami sa chceme zamerať na preventívne opatrenia, na predchádzanie sucha a s tým súvisiacim nedostatkom vody navrhujeme implementáciu zelených vodozádržných opatrení, o ktorých prínosoch niet pochýb, a to bez ohľadu na to, či budú realizované priamo v lesoch, na poľnohospodárskej pôde alebo v urbanizovaných územiach,“ uviedla hovorkyňa.

Hlas-SD by tiež navrhoval „sivé“ vodozádržné opatrenia na vodných tokoch a mimo nich, ako je budovanie vodných nádrží, či už jednoúčelových vodárenských, určených pre zabezpečenie zásobovania obyvateľov pitnou vodou, ale aj viacúčelových, určených pre zabezpečenie ďalších potrieb, stanovených na základe prioritizácie zohľadňujúcej lokálne špecifiká. „Chceme sa zamerať aj na podporu budovania rybníkov a, samozrejme, opatrenia realizované mimo vodných tokov,“ dodala Medveď Macíková.

Progresívne Slovensko navrhuje riešenia, ktoré sa týkajú napríklad prechodu na cirkulárnu ekonomiku a znižovania množstva odpadu. Pripomína tiež potrebu ochrany biodiverzity. „Neexistuje jedno riešenie klimatickej krízy, zmeny sú potrebné vo všetkých sektoroch,“ dodal Hojsík. Navrhuje povinnosť zahrnúť adaptačné opatrenia pri nastavovaní využívania európskych fondov, tak aby sme napríklad ďalej nebudovali 'euronámestíčka' vybetónované, ale zelené.

Hojsík pripomenul, že do parlamentu predložili prostredníctvom svojho poslanca Tomáša Valáška návrh na vyhlásenie stavu klimatickej núdze s konkrétnymi krokmi pre ministerstvá. Mali preň prisľúbenú podporu od premiéra Eduarda Hegera (OĽANO). „Žiaľ, napriek prísľubu premiéra náš návrh zo strany koalície podporený v parlamente nebol,“ uzavrel podpredseda PS.