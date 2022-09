Putin varoval pred zastavením plynu a ropy tým, ktorí zavedú stropy na ceny

Zavedenie stropu na ceny ropy, o ktorom uvažujú niektoré západné krajiny, by „bolo absolútne hlúpe rozhodnutie“, povedal Putin.

„Nedodáme vôbec nič, ak to bude v rozpore s našimi záujmami, v tomto prípade ekonomickými. Žiadny plyn, žiadna ropa, žiadne uhlie, žiadny vykurovací olej, nič,“ vyhlásil.

Skupina G7 (sedem najvyspelejších ekonomík sveta) sa v piatok (2. 9.) zaviazala, že urýchli zavedenie cenového stropu na dovoz ruskej ropy v snahe odrezať Moskvu od hlavného zdroja príjmov na financovania vojenskej akcie na Ukrajine.

Putin uviedol, že Rusko bude rešpektovať svoje zmluvné záväzky a dúfa, že ostatné krajiny urobia to isté. „Tí, ktorí sa nám snažia niečo vnútiť, dnes nie sú v pozícii, aby mohli diktovať svoju vôľu,“ poznamenal. „Mali by sa spamätať.“

Ruský prezident poukázal pritom na rastúce ceny energií v Európe pred zimou a trval na tom, že Rusko nebude dodávať nič mimo existujúcich zmlúv.

„Majú viacero riešení. Buď dotovať vysoké ceny, čo je zlé, pretože to nezmení spotrebiteľské správanie, alebo znížiť spotrebu,“ uviedol.

„Z ekonomického hľadiska je to správne. Zo sociálneho hľadiska je to nebezpečné, môže to viesť k explózii. Je lepšie dodržiavať zmluvné záväzky, civilizované pravidlá,“ dodal Putin.