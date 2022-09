Video: Slávnostné otvorenie mosta sa zvrhlo na katastrofu. Kongo čelí výsmechu celého sveta

Slávnostné otvorenie nového mosta v Konžskej republike sa zvrhlo na frašku. Po tom, ako úradníci prestrihli stužku, čím deklarovali uvedenie mosta do prevádzky, sa totiž stavba zrútila. Záznam z tejto udalosti rýchlo obehol svet sociálnych sietí.

Bridge collapses while being commissioned in DR Congo. pic.twitter.com/hIzwKWBx9g