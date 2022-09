Video: Takto si Gazprom predstavuje zimu v Európe

Energetický gigant Gazprom zverejnil propagačné video, v ktorom varoval Európu pred dlhou zimou so snehom a ľadom. Klip s názvom Zima bude veľká ukazuje, ako Európa zamrzne v dôsledku premrštených cien energií.

Vo videu je vidieť, ako pracovník vypína prívod, pričom ručička tlaku plynu padne na nulu. Na ďalších záberoch je vidno zlovestné ľadové mraky a letecké zábery Bruselu, Berlína, Paríža a Londýna.

Video je doplnené piesňou A zima budet bolshaya, ktorú zložil Jurij Iosifovič Vizbor. Vo videu sa objavuje aj nefunkčný plynovod Nord Stream 2, ktorý Nemecko pozastavilo v rámci sankcii proti ruskej invázii na Ukrajine. Klip končí záberom mrakodrapu Lachta Centr, ktorý je centrálou Gazpromu v Petrohrade.

"Winter will be big - only dusk and snow"



A propos of absolutely nothing, Gazprom releases an eerie two-minute video showing how a cold winter will freeze Europe to death pic.twitter.com/3KSmbhWe59