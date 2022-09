Výbor NR SR zastavil konanie voči Ficovi aj Pellegrinimu

Výbor Národnej rady (NR) SR pre nezlučiteľnosť funkcií zastavil v utorok konanie voči šéfovi Smeru-SD Robertovi Ficovi v súvislosti so zlatými mincami, ako aj voči lídrovi mimoparlamentného Hlasu-SD Petrovi Pellegrinimu za využívanie vozidla. Pre TASR to uviedol šéf výboru Boris Susko (Smer-SD). Oba podnety sa týkali uvádzania informácií v majetkovom priznaní.

Podnet voči Ficovi podali ešte v minulom roku organizácia Transparency International Slovensko (TIS), ako aj poslanci Ján Benčík a Radovan Kazda (obaja SaS). TIS upozornilo na medializované informácie, podľa ktorých mali Ficovi z kancelárie ukradnúť 50.000 eur a zlaté mince. V majetkovom priznaní za rok 2020 Fico podľa TIS uvádzal iba príjmy z politiky. Žiadali teda preveriť, či sú majetkové priznania Fica úplné, respektíve pravdivé. Susko priblížil, že sa nepreukázalo porušenie zákona. Výbor sa vecou podľa jeho slov nemohol zaoberať, keďže nemal dôkaz o hodnote mincí a s tým by súvisela aj potreba uvádzania v majetkovom priznaní.

Výbor mal tiež riešiť Pellegriniho majetkové priznania v súvislosti s využívaním auta a šoféra cez spoločnosť SAD Zvolen. Podnet podala skupina poslancov za OĽANO. Pellegrini mal podľa nich porušiť zákon tým, že neuviedol v majetkovom priznaní využívanie vozidla a tiež to, že sprostredkoval obchod ako verejný funkcionár so spoločnosťou s majetkovou účasťou štátu. Poslanci podľa Suska nedodali dôkazy. Pellegrini využívanie auta uviedol v priznaní za rok 2021, za rok 2020 nie. Vysvetlil to tým, že vtedy neboli dôvody to preukazovať v majetkovom priznaní.