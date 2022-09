Video: Vodič narazil do policajného auta, nezastavili ho ani výstrely

POLICAJTI Z KOMÁRNA PRENASLEDOVALI PODOZRIVÉ VOZIDLO DO SUSEDNÉHO KRAJA. NA JEHO ZASTAVENIE POUŽILI SLUŽOBNÚ ZBRAŇ Hliadka Obvodného oddelenia PZ v Komárne vykonávala službu na Monoštorskom moste v Komárne, s cieľom zamedziť nelegálnej migrácii a dohliadať na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Krátko pred štvrtou hodinou nadránom chceli skontrolovať prechádzajúci VW Touran s evidenčným číslom Českej republiky. Jeho vodič na dávané znamenie policajtom nezastavil a pokračoval v jazde. To ho už však „sprevádzali“ naši kolegovia, ktorí ho niekoľkokrátl vyzývali na zastavenie. Vodič však na vizuálne výzvy nereagoval a pokračoval v ceste až do Veľkého Medera v okrese Dunajská Streda. Tu vodič pravdepodobne stratil orientáciu, odbočil na parkovisko a zostal stáť medzi zaparkovanými autami. Policajt vyzýval vodiča, aby vystúpil z vozidla, pričom svoju výzvu duplikoval a použil aj hrozbu použitia zbrane. Vodič však došliapol na plyn a auto obrátil proti členom hliadky. Vzápätí však začal cúvať a narazil do zaparkovaných áut, kde stálo aj služobné vozidlo polície. Hneď na to sa vodič prudko pohol dopredu a policajti sa rozhodli na jeho zastavenie použiť služobnú zbraň, pričom mierili na pneumatiky. Vozidlo však aj tak pokračovalo smerom do obce, kde sa im stratilo z dohľadu. Následne sa policajtom podarilo nájsť pri ceste postupne päť osôb, občanov Sýrie. Prenasledované vozidlo bolo vyhľadané neskôr v obci Veľký Meder. Po jeho vodičovi pátrame. Prípadom sa ďalej zaoberá Národná jednotka boja proti nelegálnej migrácii.