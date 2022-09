Video: Cestujúci v lietadle pred všetkými predviedol scénu. Pre toto ho prepustili z práce

Alkohol narobil na palube lietadla smerujúceho z Filadelfie (štát Pensylvánia) do Dallasu (štát Texas) poriadny zmätok. Jeden z cestujúcich totiž pod jeho vplyvom pred všetkými narobil scénu, ktorá si preňho vyžiadala drastické následky.

Muž v čiernom tričku, ktorého natočili ďalší cestujúci, pred odletom vykrikoval rasistické a homofóbne nadávky, následkom čoho ho personál odprevadil k dverám a vylúčil z letu. V jednom momente sa napríklad posmieval, že je „beloch s čiernou taškou, takže je rasista.“ „Vyhadzujete ma z lietadla, lebo som rasista,“ oboril sa na zamestnancov.

A disgusting homophobe gets kicked off his flight from Philadelphia for harassing the person seated beside him. The man has a huge meltdown on the way out bragging about his job at GlaxoSmithKline as a chemical engineer... Probably not for long sir. pic.twitter.com/NVir4Oj4Hn