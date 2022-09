Pellegrini navrhuje energetické šeky pre domácnosti s príjmom pod 2000 eur

Štát by mal chudobnejším domácnostiam poskytnúť v období od októbra 2022 do marca 2023 energetický šek vo výške 300 eur mesačne, a to ako kompenzáciu za vysoké ceny energií. Uviedol to v utorok na tlačovej konferencii predseda mimoparlamentnej strany Hlas-SD Peter Pellegrini.

„Poďme po vzore iných krajín vyplatiť ľuďom energetické šeky. Navrhujeme, aby každá domácnosť, ktorej príjem nedosahuje aspoň 2000 eur v hrubom, dostala od mesiacov október až po mesiac marec 2023 každý jeden mesiac 300 eur ako kompenzáciu zvýšených nákladov na energie, ktoré budú pravdepodobne dramatické,“ spresnil. Energetické šeky už podľa neho posiela svojim občanom 12 členských krajín EÚ a ďalšie sa na takéto riešenie chystajú.

„Chceme tiež, aby sa 80 % všetkých výnosov Environmentálneho fondu, do ktorého prispievajú cez emisné povolenky firmy, vrátilo do rúk slovenským podnikateľom. Umožnilo by sa tak firmám kompenzovať ceny energií,“ povedal.

Pellegrini zároveň vyzval vládu, aby pripravila kompenzačný fond a kompenzačnú schému na záchranu podnikov, ktoré budú mať zásadné existenčné problémy pre extrémne ceny energií. „Padla už prvá fabrika, hromadné prepúšťanie oznámili ďalšie fabriky po Slovensku. A nič sa nedeje, nikto nič nerobí,“ podčiarkol. Členské krajiny majú podľa jeho slov schválené kompenzačné pomoci v Bruseli a Slovensko „nemá schválené doteraz nič“.

Vláda by podľa Pellegriniho zároveň mala okamžite poslať obciam a mestám zálohové preddavky na zvýšené náklady na energie, aby sa zachovalo plnohodnotné poskytovanie služieb pre občanov aj v súčasnej zložitej situácii.

„Chceme sa tiež spýtať, čo sa deje s elektrinou z Vodného diela Gabčíkovo. Tú sme ešte za predchádzajúcej vlády dostali do rúk štátu,“ zdôraznil predseda Hlasu. Strana tiež má záujem vidieť memorandum so Slovenskými elektrárňami, ako bude vyzerať avizovaná distribúcia elektrickej energie.

„Chceli by sme do piatka (9. 9.) vedieť, s čím a kto ide na radu ministrov pre hospodárstvo do Prahy, kde sa majú prijímať opatrenia na európskej úrovni. Chcem vyzvať premiéra, aby na európskej úrovni dohliadol na to, že sa tam bude brániť národný záujem SR. Chceme tiež vedieť, akú zachová pozíciu SR po odkaze bývalého ruského premiéra Medvedeva, že ak bude EÚ regulovať cenu ruského plynu, tak plyn do EÚ nepotečie. To by malo zásadný dosah na slovenskú ekonomiku, ale nemalo by zásadný dosah napríklad na francúzsku, španielsku či portugalskú ekonomiku,“ dodal Pellegrini.