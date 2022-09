ZMOS po mimoriadnom sneme avizuje protestné zhromaždenie pred úradom vlády

V rámci dvojdňového programu (7. - 8. 9.) plánujú starostovia a primátori vystúpiť na protestnom zhromaždení. Vo štvrtok 8. septembra predpoludním chcú na ňom pred Úradom vlády SR v Bratislave opätovne poukázať na ad hoc rozhodnutia štátu, ktoré negatívne ovplyvňujú, ba dokonca ohrozujú existenciu samospráv. Informovalo o tom vedenie ZMOS-u.

Na dvojdňovom rokovaní najvyššieho orgánu ZMOS-u sa v Senci zúčastní takmer 500 delegátov. „Súčasťou snemu bude vyhodnotenie plnenia priorít, programové konferencie, venované otázkam sociálnych a zdravotníckych služieb, eurofondom, odpadovému hospodárstvu, životnému prostrediu a ekonomike. Zadefinujú sa aj programové priority pre nadchádzajúce obdobie,“ informovala strešná samosprávna organizácia. ZMOS tiež ocení mestá a obce za inovatívny prístup, udržateľný rozvoj i starostlivosť o komunity.

Štvrtkové protestné zhromaždenie v Bratislave so začiatkom o 11.30 h nadviaže na už zorganizované protestné aktivity v tomto roku. Samosprávy dlhodobo upozorňujú na nedostatočné financovanie narastajúcich povinností a legislatívne zásahy štátu, ktoré neberú do úvahy názor miest, obcí i krajov. V tejto súvislosti kritizujú i opatrenia v rámci protiinflačného balíčka, ktoré podľa nich zásahom do rozpočtov donútia samosprávy obmedzovať služby, alebo zvyšovať miestne dane a poplatky. Ministerstvo financií (MF) SR postoj samospráv odmieta, poukazuje na to, že nepríde k znižovaniu doterajších príjmov samospráv. Rezort je tiež pripravený poskytnúť v prípade potreby kompenzačné opatrenia.