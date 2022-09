Vaša kuchyňa je špinavšia ako záchodová misa. Bez týchto 7 krokov to nezmeníte

Kuchyňa je ideálnym rodiskom salmonely, E. coli a listérie. Prispievajú k tomu teplo, vlhko, zvyšky jedla a v neposlednom rade aj ľudia, ktorí za sebou dôsledne neupracú.

Mikrobiológ Jonathan Hughes poznamenáva, že kuchynská linka je neraz špinavšia ako povrchy v kúpeľni. „Pracovné povrchy v kuchyni veľakrát slúžia ako živná pôda pre vyššie množstvo baktérií ako je to v prípade kúpeľne, či dokonca toaletnej misy,“ uvádza Hughes pre britský denník The Sun.

Plastová verzus drevená doska na krájanie: Ktorá je bezpečnejšia?

Najnebezpečnejšie sú kuchynské povrchy, ktoré prichádzajú do kontaktu so surovým mäsom, teda napríklad dosky na krájanie alebo drez. „Dobrý rozvrh čistenia by mal byť postačujúci na zastavenie množenia baktérií,“ tvrdí Hughes, podľa ktorého sa mikroskopických škodcov nikdy celkom nezbavíme, ale ak ich je len málo, dokáže sa o nich postarať silný imunitný systém.

Hughes poskytuje niekoľko rád, ktoré vám pomôžu so starostlivosťou o čistú a hygienickú kuchyňu.

1. Handrička namiesto špongie

Pseudomonas aeruginosa je druh baktérie, ktorá sa najčastejšie vyskytuje vo vlhkom prostredí a na povrchu pôdy v okolí ovocia a zeleniny. Podmienkam jej prežitia dokonale vyhovuje vlhká špongia na riad, ale aj mop, drez, utierka a kôš.

Podľa Hughesa špongia schne dlhšie ako handrička na riad, a preto odporúča pri umývaní riadu používať handričku. Po každom použití by sme ju mali nechať celkom vysušiť a pravidelne ju prať.

2. Častejšie čistenie exponovaných miest

Ľudia často zabúdajú na čistenie rúčky od chladničky, dvier na rúre, rúčok na kanvici a dverách alebo vypínačov svetiel. Práve týchto povrchov sa počas dňa dotýkame najčastejšie, a preto sa baktériami len tak hemžia.

„Ich utretie zaberie len niekoľko minút, ale kľúčom je nezabudnúť na ne pri každom upratovaní,“ radí Hughes.

3. Krížová kontaminácia

Choroboplodné zárodky najúčinnejšie zastavíte v množení tak, že si po každom úkone a pred jedlom umyjete ruky. Ďalej je potrebné vyčleniť si jednu dosku na krájanie mäsa a druhú na krájanie zeleniny.

„Ak na doske krájate mäso, ktoré obsahuje mikróby, ako je salmonela, a potom na tej istej doske pripravujete suroviny na šalát, ktoré nebudú tepelne spracované, riskujete nakazenie potenciálne nebezpečnou baktériou,“ tvrdí Hughes.

4. Kapitola o chladničke

Surové mäso a ryby by sme v chladničke mali vždy držať ďalej od uvarených surovín, aby baktérie z jedného nepreskočili na druhé. Surové mäso by sme okrem toho mali skladovať v spodnej časti chladničky, aby sme predišli prípadnému odkvapkávaniu tekutín na nižšie položené potraviny.

Jedlo odkladajte do chladničky dobre zabalené a nikdy nie teplé, pretože to zvýši teplotu celého vnútorného priestoru.

5. Čistiace prostriedky

Na udržanie čistoty v kuchyni vám bohato stačí teplá mydlová voda. „Môžete použiť dezinfekčný prostriedok, čo už je agresívnejšia chemikália, a tak nemusí vyhovovať každému,“ poznamenáva Hughes.

„Teplá čistá voda zmiešaná s trochou saponátu pri pravidelnom čistení postačuje na zničenie väčšiny choroboplodných zárodkov,“ dodáva mikrobiológ.

6. Plesnivé jedlo

Plesne sú huby, ktoré sa tvoria okrem iného aj na pokazenom jedle. Môžu pritom produkovať toxíny.

Podľa Hughesa nestačí odstrániť plesnivú časť jedla a zvyšok považovať za bezpečný. Plesne totiž vytvárajú mikroskopické vlákna, ktoré sa šíria aj do ďalších častí potraviny. „Radšej ich celé vyhoďte,“ radí.

7. Mobil v kuchyni

Množstvo ľudí si so sebou na toaletu berie smartfón, ktorý potom využíva v kuchyni pri sledovaní receptov. Ak sa chcete vyhnúť spomínanej krížovej kontaminácii, prestaňte si brávať mobil na toaletu a jeho povrch čistite aspoň raz za deň.