Na protesty proti rastu cien v Magdeburgu a Lipsku prišli tisíce ľudí

Viac ako 2000 ľudí sa zišlo na pondelkovej demonštrácii v nemeckom meste Magdeburg, ktorú zvolala krajne pravicová strana Alternatíva pre Nemecko (AfD) s cieľom protestovať proti narastajúcim cenám a životným nákladom. TASR správu prevzala z agentúry DPA, ktorá sa odvoláva na údaje polície.

Účastníci protestu s názvom „Zastavme explóziu cien“, ktorý zorganizovala sasko-anhaltská pobočka AfD, kritizovali podľa nich nedostatočné opatrenia nemeckej spolkovej vlády namierené na zníženie zaťaženia občanov v súvislosti so stúpajúcimi nákladmi. Ohradili sa tiež proti zahraničnej a environmentálnej politike Berlína.

Protestujúci okrem iného vyzývali na ukončenie sankcií uvalených na Rusko v spojitosti s vojenskou ofenzívou na Ukrajine.

New footage of #protests in Saxony region . Thousands of people took to the streets



There are mass demonstrations in #Leipzig and #Magdeburg today. The demonstrators demand that the government reconsider its energy policy, which has led to a huge increase in tariffs. pic.twitter.com/Ehkdm2IAEL