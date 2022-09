V horiacom vozidle zahynula jedna osoba, muža transportovali do nemocnice

V pondelok neskoro popoludní letela trenčianska posádka leteckých záchranárov k dopravnej nehode, ktorá sa stala vedľa cesty R1 pri Tesárskych Mlyňanoch v okrese Zlaté Moravce. Osobné vozidlo zišlo mimo vozovky a začalo horieť. V aute utrpela jedna osoba zranenia, ktoré boli nezlučiteľné so životom a ani rýchly zásah záchranárov jej už nedokázal pomôcť. Info.sk o tom informovala Zuzana Hopjaková, hovorkyňa AIR – TRANSPORT EUROPE.

"Posádka leteckých záchranárov si po pristátí v blízkosti nehody prevzala od prítomných záchranárov do svojej starostlivosti 47-ročného muža, ktorý utrpel popáleniny v rozsahu 40 percent povrchu tela. Po stabilizovaní základných životných funkcií a doplnení liečby bol uvedený do umelého spánku, preložený na palubu a šetrne vrtuľníkom transportovaný do UN Bratislava Ružinov," priblížila Hopjaková.