Video: Moderátorka prehltla muchu počas živého vysielania

Diváci mohli počas živého vysielania zachytiť bizarný moment, kedy moderátorka spravodajstva prehltla muchu, ale pokračovala v moderovaní napriek tomu, že cítila, ako jej mucha bzučí v hrdle.

Farah Nasser, ktorá je moderátorkou kanadskej televízie Global News, zdieľala zábery na Twitteri. Vo videu prináša správy o záplavách v Pakistane. Jej výraz tváre sa však náhle zmenil, keď prehltla a urobila grimasu, pričom sa snažila prehltnúť živú muchu.

While introducing a top story during a recording of Global National, anchor Farah Nasser suddenly stopped mid-read to clear her throat after she says she swallowed a fly, but quickly continued without a sweat.



Also see: https://t.co/RCw1drMdni pic.twitter.com/W2VYmdFarx