4 kľúčové tipy, ako sa v septembri postarať o trávnik

Trávnik v záhrade si vyžaduje starostlivosť takmer po celý rok a to, ako sa oň staráte, sa mení v priebehu ročných období. Vždy si totiž vyžaduje niečo trochu iné a práve teraz v septembri, s blížiacou sa jeseňou, by ste mali zmeniť to, ako sa o trávnik staráte. Trávnik sa totiž potrebuje pripraviť na zimné mesiace a to si vyžaduje niektoré iné kroky.

Keď teplota v septembri začína klesať, začínajú sa vkrádať choroby. September je čas na to, aby sme znížili záťaž našich trávnikov a začali zariaďovať veci na ochranu nášho trávnika počas zimných mesiacov. Prinášame vám štyri tipy na to, ako trávniku s touto prípravou pomôcť

Trávnik koste poľa potreby

V septembri, v závislosti od počasia, bude vaša tráva stále rásť stabilným tempom, a preto by ste mali pokračovať v kosení trávnika raz alebo dvakrát týždenne. Keď sa však počasie začne ochladzovať, všimnete si, že rast vášho trávnika sa začne spomaľovať. Keď k tomu dôjde, nebudete musieť trávnik tak často kosiť. September môže byť nepredvídateľný mesiac, pokiaľ ide o počasie a kosenie trávnika, takže musíte prestať so zabehnutou rutinou. Neustále kontrolujte svoj trávnik a koste len podľa potreby, aby ste si udržali požadovanú výšku.

Odstráňte suché časti trávnika

Počas leta je hlavné vegetačné obdobie a na spodnej časti rastliny sa začínajú zhromažďovať suché časti rastlín. Tie vznikajú prirodzene odumieraním starých stebiel a koreňov trávy, huby ich zvyčajne stihnú skonzumovať a takto ich odstránia. Na domácich trávnikoch však huby jednoducho nedokážu držať krok s rýchlosťou tvorby suchých častí, a preto spôsobujú ich hromadenie na vašom trávniku. Ak je ich priveľa, bráni to prenikaniu živín, vody a kyslíka do pôdy.

Foto: Evgeniya Sheydt/Shutterstock.com

Najúčinnejšou metódou na ich odstránenie je vertikutácia. Môžete si zaobstarať buď manuálny, alebo motorový vertikutátor. Alebo zoberte hrable a postarajte sa o trávnik manuálne. Vyčistenie trávnika raz za rok je zvyčajne dostatočné pre väčšinu trávnikov a malo by sa vykonať začiatkom jesene v septembri.

Prevzdušnite trávnik

Okrem vertikutácie by ste mali trávnik aj prevzdušňovať. Ak ste mali počas letných mesiacov na trávniku veľa pohybu, možno zistíte, že vaša pôda je zhutnená. Keď sa to stane, kyslík sa nebude môcť dostať k baktériám a hubám, ktoré sa naň spoliehajú, aby udržali trávnik zdravý. Rovnako ako pri vertikutácii máte na výber ručné aj elektrické prevzdušňovače. Celý proces zahŕňa „prepichnutie“ trávnika a vytvorenie malých otvorov, ktoré potom umožnia kyslíku dostať sa dole pod povrch.

Je dôležité, aby ste po vykonaní týchto prác pamätali na to, aby ste vášmu trávniku poskytli dobré hnojivo a zavlažovanie, pretože môžu váš trávnik vystaviť veľkej záťaži.

Zmeňte hnojivo

Hnojenie trávnika je celoročná práca a nemali by ste ho podceňovať. Musíte ale myslieť na to, že by ste hnojivo mali meniť spolu s ročnými obdobiami. Na rozdiel od letných mesiacov, kedy vám odporúčame používať hnojivo s vysokým obsahom dusíka, aby váš trávnik vyzeral sviežo a zelený, na jeseň by ste ho mali vymeniť za hnojivo s vysokým obsahom fosforu a draslíka. To podporí zdravý rast koreňov, pomôže s celkovou funkciou rastliny a pomôže zabrániť rastu machu a buriny.