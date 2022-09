Za Matovičom ako ministrom stojí celý klub OĽANO, proti boli len traja ľudia, tvrdí

Ministrov za SaS by mali po ich demisii nahradiť nominanti z radov odborníkov a nie straníci. Mali sa na tom predbežne dohodnúť koaliční partneri. Uviedol to predseda hnutia OĽANO a minister financií Igor Matovič (OĽANO) v relácii rádia Expres. S partnermi majú ďalej rokovať. To, kedy predložia mená nominantov prezidentke SR Zuzane Čaputovej, je podľa Matovičových slov otázka na premiéra Eduarda Hegera (OĽANO). Podotkol, že ešte v nedeľu (4. 9.) mali k tomu stretnutie s partnermi.

Matovič zopakoval, že z postu ministra financií neodchádza. Opiera sa o rozhodnutie poslaneckého klubu OĽANO. Jeho väčšina mala hlasovať, aby vo funkcii ostal a neustupoval vydieračom. Výnimkou mali byť dvaja alebo traja ľudia, ktorí mali povedať, že by na jeho mieste asi odišli.

SaS podľa jeho slov popoludní povalí tretiu protikorupčnú demokratickú vládu. Tvrdí tiež, že vydiera a poza chrbát si kupuje poslancov OĽANO. Napríklad Juraja Krúpu, ktorý odišiel z klubu OĽANO do SaS. Podľa Matovičových slov mu sľúbili miesto na kandidátke. Hovorí o ohrozovaní demokracie a korupcii. Liberáli navyše podľa lídra OĽANO nevylúčia spoluprácu s Ficom.

Sulíka označil za „totálne neschopného diletanta“. Pripomenul, že predseda vlády organizoval stretnutia k riešeniu energetickej krízy a Sulík nebol schopný prísť s návrhmi. Matovič zároveň deklaroval pomoc rodinám. Tvrdí, že presadia body z požiadaviek, ktoré predložili SaS. „Budeme predkladať návrhy a kto za ne zahlasuje, zahlasuje, kto nezahlasuje, nezahlasuje,“ dodal.

Liberáli podľa Matoviča utekajú z boja a Sulík si diktuje podmienky v čase, keď majú ľudia iné problémy. Podotkol, že SaS nemôže dať v parlamente sama návrh na jeho odvolanie z funkcie ministra. Pripomenul, že nemá potrebných 30 podpisov a musela by sa „spiknúť“ s mafiou zo Smeru-SD, Hlasu-SD a s fašistami.