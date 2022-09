Video: Taxíky v Moskve sa zbláznili. Toto sa stalo po útoku hekerov

Stovky žltých taxíkov sa v Moskve predháňali, aby čo najskôr dorazili na rovnaké miesto.

Video, ktoré dnes koluje na sociálnych sieťach, v skutočnosti zobrazuje masívny hekerský útok na ruskú službu Yandex Taxi (obdoba západného Uberu), ktorý mal na svedomí zapchatie masívneho 6-pruhového Kutuzovského prospektu.

Someone hacked Russia’s largest taxi company and ordered all available taxis to central Moscow, creating huge traffic jams in the city.



The Russians don’t have a monopoly on hybrid warfare. pic.twitter.com/MbEiloswcA