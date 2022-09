Zamestnanci v školstve naďalej chýbajú, najviac v Bratislavskom kraji

Na portáli Edujobs.sk, ktorý sa zameriava na prácu v školstve, bolo počas víkendu (3. – 4. 9.) zverejnených okolo 870 voľných pracovných ponúk v školstve, z toho v Bratislavskom kraji to bolo 500. V prvý školský deň tento počet nepatrne klesol, dopoludnia sa pohyboval okolo počtu 858.

Začiatkom augusta (9. 8.) bolo na portáli voľných okolo 1250 pracovných miest, z toho približne 680 práve v Bratislavskom kraji. Školy hľadajú nových zamestnancov aj mimo Bratislavského kraja, avšak nikde na začiatku septembra neponúkajú viac ako sto ponúk. V Trnavskom a Košickom kraji to je okolo 70 pracovných ponúk, v Banskobystrickom niečo cez 50. Voľné pracovné miesta sú aj v Nitrianskom, Trenčianskom, Žilinskom a Prešovskom kraji, kde je aktuálne zverejnených pracovných ponúk v rozmedzí od 30 do 46.

V rámci pedagogických pozícií hľadajú v Bratislavskom kraji najviac učiteľov stredných škôl, nasledujú učitelia druhého stupňa základných škôl a materských škôl. Chýbajú aj vychovávatelia a učitelia prvého stupňa základných škôl. Absentujú najmä učitelia anglického jazyka, matematiky, informatiky, fyziky, ale aj slovenského jazyka a literatúry, či fyziky.

Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) poznamenal, že evidujú chýbajúcich učiteľov predmetov, ako sú matematika, fyzika, informatika, chémia, cudzie jazyky, ale aj pedagógov vyučujúcich na prvom stupni základných škôl. Poznamenal, že problém nedostatku personálu na prvom stupni základných škôl riešili s riaditeľmi viacerých škôl, pretože sa otváralo viacero nových tried. „Keď si pozrieme, že do prvého ročníka základných škôl nám teraz nastupuje skoro 60.000 detí a do prvého ročníka stredných škôl je to vyše 50.000, tak vidíme, že nárast sa deje. A na to musíme reflektovať,“ uviedol šéf rezortu školstva, ktorý počas pondelka má podať demisiu.

Z toho dôvodu podľa ministra školstva bojovali aj za zvyšovanie platov v školstve. Bol by rád, keby sa pokračovalo v stabilizačných príspevkoch, ktoré sa podarilo vlani pilotne odskúšať. „Bežná škola by dostala priemerne asi dve až tritisíc eur mesačne a následne by riaditeľ školy mohol tieto prostriedky dávať učiteľom ako bonus, alebo ako zatraktívnenie jednotlivých predmetov,“ povedal Gröhling, ktorý v pondelok otvoril nový školský rok v základnej škole v Malackách.

Z nepedagogických pozícií v Bratislavskom kraji podľa portálu Edujobs.sk chýba najviac pomocnej sily do kuchyne a kuchárok, za nimi nasledujú upratovačky a účtovníci. V niektorých krajoch hľadajú aj riaditeľov škôl.

V roku 2022 by malo v regionálnom školstve chýbať oproti roku 2021 približne 1300 učiteľov. V ďalšom roku 3500 učiteľov a do roku 2025 narastie tento počet takmer na 8600 učiteľov. Vyplýva to z prepočtu Inštitútu vzdelávacej politiky (IVP), ktorý zverejnili koncom mája.