2 vitamíny, ktoré by mala brať každá tehotná žena: Len takto sa vyhnete ochoreniam bábätka

Laryngotracheobronchitída je medicínsky pojem, ktorý označuje vírusový zápal hrtana a priedušiek. K jeho klasickým prejavom patrí kašeľ a ťažkosti s dýchaním, pričom vo väčšine prípadov je možné ich liečiť doma bez zásahu špecialistu.

K úmrtiam spôsobeným zápalom hrtana a priedušiek dochádza zriedka, no zvlášť u malých detí nie sú celkom vylúčené.

Keďže laryngotracheobronchitídu u detí netreba brať na ľahkú váhu, vedci sa pozreli na to, čo k jej vzniku prispieva. Po výskume, v ktorom zahrnuli 736 žien, vyrukovali so zistením, že riziko ochorenia sa dá redukovať už počas tehotenstva, a to užívaním konkrétnych vitamínových doplnkov.

Lacné riešenie vírusových ochorení u detí už počas tehotenstva

Vedci z dánskej Kodane rozdelili ženy do štyroch skupín. Členky každej z nich v rôznych dávkach užívali vitamín D v kombinácii s rybím olejom alebo olivovým olejom.

Vedci po pôrode pozorne sledovali zdravotný stav každého dieťaťa, pričom zaznamenali prípady, v ktorých došlo k vzniku zápalu hrtana a priedušiek – celkovo ich bolo 97.

Ukázalo sa, že najúčinnejšiu obranu proti vzniku zápalu u detí poskytuje rybí olej. Laryngotracheobronchitídou sa nakazilo 11 percent detí žien, ktoré tento doplnok počas tehotenstva užívali, čo je o 6 percent menej ako v prípade žien, ktoré užívali doplnky s obsahom olivového oleja.

Kľúčovú rolu pri ochrane pred ochoreniami zohráva aj dávka vitamínu D. Zdravotné ťažkosti sa vyvinuli u 11 percent detí matiek, ktoré v čase tehotenstva užívali dávku 2800 IU vitamínu D, čo je o 7 percent menej ako v prípade detí, ktorých matky užívali dávku 400 IU slnečného vitamínu.

„Z našich zistení vyplýva, že vitamín D a rybí olej sú v dostatočne vysokých dávkach prospešné v rámci prevencie pred detskou laryngotracheobronchitídou,“ podotýka vedúci výskumník Nicklas Brustad. „Sú to relatívne lacné doplnky, čiže ide o veľmi výhodný postup, ako zlepšiť zdravie dieťaťa,“ dodáva.

Podľa Brustada, ktorý prezentoval svoje výsledky na Medzinárodnom kongrese Európskej respiračnej spoločnosti v Barcelone, nie je zrejmé, ako tieto dva vitamíny súvisia so vznikom zápalu. „Je možné, že stimulujú imunitný systém, ktorý vďaka tomu efektívnejšie zápasí s infekciami u bábätiek a malých detí,“ domnieva sa Brustad.

O tom, že zdravie pľúc detí ovplyvňuje už vývoj počas tehotenstva, svedčia aj slová vedúceho skupiny vývojovej biológie pľúc a dýchacích ciest Európskej respiračnej spoločnosti Roryho Mortyho, ktorý nespolupracoval na výskume. „Napríklad deti, ktorých matky sú fajčiarky, majú väčšinou zhoršené zdravie pľúc.“

„Čoraz častejšie sa stretávame s prípadmi, keď strava matky spomaľuje vývoj pľúc dieťaťa,“ dodáva Morty.