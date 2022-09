Nárast cien energií postihol aj školstvo, Gröhling hovorí o možnosti dištančného vzdelávania

Je potrebné investovať do toho, aby sa deti neučili opäť dištančne, tak ako to bolo počas pandémie ochorenia COVID-19. Počas otvorenia nového roka 2022/2023 na Základnej škole Dr. Jozefa Dérera v Malackách to uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS), ktorý tak poukázal na problém nárastu cien energií, ktorý zasiahol aj školy.

„Prichádzali návrhy, aby v januári bolo dištančné vzdelávanie, aby deti nechodili do školy. Ak sme však za ostatné obdobie nechali deti tak dlho na dištančnom vzdelávaní, teraz by sme mali investovať do toho, aby sa tak nestalo,“ vyhlásil šéf rezortu školstva. Zároveň uviedol, že o financie pre školy na tento zámer žiadali rezort financií od začiatku roka viackrát, avšak zatiaľ bez úspechu. Naposledy tak urobili podľa jeho slov v auguste, pričom žiadali vyše 50 miliónov eur.

V novom školskom roku budú školy fungovať ako v čase pred pandémiou. Do lavíc žiaci zasadnú bez nutnosti nosenia rúšok, izolácia bude len pre pozitívnu osobu. Riaditeľ školy v prípade zlej pandemickej situácie bude mať možnosť zatvoriť triedu na päť dní či vyhlásiť chrípkové prázdniny. Pokračovať bude aj možnosť ospravedlnenia žiaka na päť dní. Odbremenia sa aj školy, ktoré už nebudú musieť vypĺňať covidový formulár.

„Budeme stále fungovať ako v bežnom živote, momentálne nemáme žiadne vyhlášky v rámci Úradu verejného zdravotníctva SR, takže môžeme cestovať, chodiť na všetky aktivity, nebudú sa deliť skupiny, vyučovanie sa bude realizovať normálne,“ priblížil šéf rezortu školstva. Čo sa týka samotestov pre žiakov, podľa slov Gröhlinga ich dostali všetci, ktorí o ne prejavili záujem. „Predpokladám, že na COVID-19 budeme pozerať ako na bežné ochorenie,“ uviedol šéf rezortu školstva.

Gröhling má podať počas pondelka demisiu. Výziev pre jeho nástupcu bude podľa súčasného šéfa rezortu školstva veľmi veľa. „Azda tá najvýraznejšia bude, aby zvládol plán obnovy,“ uviedol.

Brány základných a stredných škôl sa po dvoch mesiacoch v pondelok opäť otvoria, začína sa školský rok 2022/2023. V tomto roku ich bude navštevovať viac ako 704.000 žiakov. Do školských lavíc zasadne po úplne prvý raz 60.280 detí, ide o prvákov základných škôl. Tento školský rok sa začne bez výraznejších epidemiologických opatrení.