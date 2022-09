Milióny používateľov Androidu by si mali odstrániť túto aplikáciu

Adware je jedna z kategórií škodlivého softvéru, ktorá po svojej inštalácii alebo pri spustení automaticky zobrazuje, prehráva alebo sťahuje reklamy na vašom zariadení a to pokojne aj mobilnom telefóne. To síce nemusí byť priamo nejaká záškodnícka činnosť, ale dokáže to byť veľmi otravné a softvér neslúži účelu, kvôli ktorému ste ho stiahli.

Takáto činnosť, samozrejme, porušuje pravidlá digitálnych obchodov, kde sú aplikácie dostupné. Napríklad spoločnosť Google proti takýmto aplikáciám bojuje a zakazuje ich na svojom mobilnom obchode Google Play, aj tak tam ale raz za čas nejaká takáto aplikácia prekĺzne a dokáže zlákať pokojne viac ako milión používateľov. To je aj prípad aplikácie nazvanej PDF reader - documents viewer, ktorá bola dostupná v obchode Google Play od novembra 2021 a stiahli si ju viac ako milión používateľov.

Ako hovorí už samotný názov, aplikácia sa tvári ako čítačka dokumentov vo formáte PDF, čo je často používaný formát a preto používatelia často siahajú po aplikáciách, ktoré ich dokážu otvoriť. V dobrej viere tak zjavne používatelia takto sťahovali aj túto aplikáciu, no čakalo ich nepríjemné zistenie. Aplikácia totiž po nejakej dobe od inštalácie začala neustále zobrazovať reklamy a to dokonca aj tak, že vám v telefóne spustila notifikáciu. Ak ste ju otvorili, nezobrazilo sa vám oznámenie, ale spustila sa reklama.

Reklamy dokonca nasledovali v krátkom slede a to ako obrázkové reklamy cez celú obrazovku, tak aj videá. Ich frekvencia sa pritom časom zvyšovala. Nathan Collier z Malwarebytes priblížil, ako autori aplikácie postupovali, aby aplikácia nebola podozrivá už od inštalácie. Trvá niekoľko hodín, kým aplikácia zobrazí prvé reklamy. Toto oneskorenie je preto, aby bolo pre používateľa ťažšie zistiť, ktorá aplikácia spúšťa reklamy.

Prečo toto tvorcovia aplikácií vlastne robia? Adware zarába podvodníkom rýchle peniaze zobrazovaním viacerých online reklám na telefóne bez súhlasu používateľa. Takýto softvér je zvyčajne v obchode Google Play zamaskovaný ako užitočná aplikácia, aby skryl svoj primárny účel. Google takáto aplikácie vo svojom obchode zakázala, ale z času na čas sa tam aj tak nejaká dostane.

Ak ste teda túto aplikáciu stiahli, stiahnite ju a zbavíte sa otravných reklám, ktoré s aplikáciou nemajú nič spoločné. Ak sa vám takto zobrazujú vo vašom telefóne reklamy, skontrolujte svoje aplikácie, či ste si náhodou nestiahli podobný adware.