Peter Pellegrini: Premiér by mal požiadať o dôveru v parlamente

V nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike to uviedol predseda mimoparlamentného Hlasu-SD Peter Pellegrini. Podľa lídra Hlasu-SD by sa tak ukázalo, ktorí poslanci ho podporujú. Rovnako by mal Heger povedať i to, s kým bude spolupracovať.

„Keď je premiér taký slušný a nemieni fungovať s fašistami a extrémistami, nech požiada o dôveru,“ vyhlásil.

Pellegrini povedal, že „v žiadnom prípade“ Hegerovu vládu podporovať nebude. Podľa jeho názoru by sa čo najskôr mali dohodnúť na zmene ústavy naprieč politickým spektrom a na skrátení volebného obdobia. Zároveň je zvedavý, keď odíde SaS z koalície, čo urobí predseda Sme rodina Boris Kollár, ktorý nie je naklonený menšinovej vláde. „Dohodnime sa na predčasných voľbách a dovtedy garantujem, že aj väčšia časť opozície vždy podporí odchádzajúcej vláde veci, ktoré budú na prospech ľuďom,“ povedal. Vláda si musí podľa Pellegriniho priznať, že zlyhala a nezvládla svoj mandát.

Podľa lídra mimoparlamentného Hlasu-SD prezidentka Zuzana Čaputová pri prvom pokuse opozície o vyhlásenie referenda urobila chybu, keď sa obrátila na Ústavný súd SR. Ak to urobí i teraz, budú to akceptovať.

Hlas-SD podľa slov jeho lídra odmieta spoluprácu s ĽSNS a OĽANO. Definitívne rozhodnutie okolo Republiky zatiaľ nie je. Potvrdil, že s Progresívnym Slovenskom nerokoval.

Pellegrini sa zároveň pýta, kedy vláda prijme opatrenia v boji proti energetickej kríze. V pondelok (5. 9.) plánujú predstaviť vlastné opatrenia. Medzi nimi je napríklad vyše 500 eur pre každého seniora, ktoré majú podľa neho dostať do Vianoc. Zároveň navrhuje, aby domácnostiam poslali počas niekoľkých mesiacov energetický šek. Chcú tiež zastropovať ceny energií.