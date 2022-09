Moskva obvinila Ukrajinu z pokusu o obsadenie záporožskej elektrárne

Podľa tvrdení ruského rezortu obrany Ukrajina sústredila neďaleko záporožskej elektrárne približne 250 vojakov a „zahraničných žoldnierov“. Ruské sily však údajne túto ukrajinskú operáciu úspešne zmarili.

Tieto tvrdenia Moskvy nebolo možné nezávisle overiť.

Ukrajinská armáda naopak obvinila Rusko z toho, že v noci na sobotu vykonalo v okolí elektrárne niekoľko útokov.

Agentúra DPA pripomína, že v Záporožskej jadrovej elektrárni momentálne operuje šesťčlenný tím Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE).

Táto dozorná agentúra OSN v sobotu oznámila, že záporožská elektráreň bola opäť odpojená od prenosovej sústavy, k čomu nakrátko došlo už 25. augusta. Elektráreň však podľa MAAE naďalej pokračuje v dodávaní elektriny do siete prostredníctvom záložného vedenia.

Misia MAAE pod vedením riaditeľa tejto dozornej agentúry OSN Rafaela Grossiho pricestovala do elektrárne 1. septembra po tom, čo bolo jej okolie viackrát ostreľované, z čoho sa navzájom obviňovali Ukrajina aj Rusko. To vyvolalo obavy z toho, že by v tejto najväčšej európskej atómovej elektrárni mohlo dôjsť k jadrovej katastrofe.

Grossi sa v piatok večer vrátil do Viedne, ale v elektrárni zostalo šesť inšpektorov MAAE. Podľa tvrdení Ruska by mali zostať v elektrárni ešte niekoľko dní, pričom dvaja z nich by tam mali pôsobiť dlhodobejšie.