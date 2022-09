Hrabko: OĽANO žiada od SaS podpis bianko šeku

Neočakáva, že by minister financií odstúpil a rokovanie o týchto bodoch odložil na neskôr. „Ako ja poznám Igora Matoviča, jeho cieľom nie je odísť z vlády, ale ponížiť a vybabrať so SaS. Môže prísť ešte s nejakou ďalšou fintou, to nevylučujem, ale nepredpokladám už ani to. Postavil tých desať podmienok a za tými si stojí,“ odhadol Hrabko.

Už to, že SaS nesplnila verejný prísľub a v avizovanom termíne podal demisiu iba jeden jej minister, považuje Hrabko za čiastočný úspech lídra OĽANO. „Hrá sa so SaS ako mačka s myšou. To nie je chyba Igora Matoviča, ale SaS a Richarda Sulíka, že opakovane na túto hru pristupujú,“ uviedol.

V pondelok 5. septembra Hrabko očakáva avizované demisie zvyšných ministrov za SaS a stratu stabilnej väčšinovej parlamentnej podpory politiky zvyšku vládnej koalície. „Obnova štvorkoalície môže byť snom, ale naozaj iba snom. Richard Sulík a SaS padli do pasce a prehrávajú tento boj,“ tvrdí Hrabko.

V konečnom dôsledku podľa neho môže SaS ešte zo svojho postupu politicky profitovať, ale iba za podmienky, že dokáže obhájiť pred svojimi voličmi rozbitie pôvodnej vládnej štvorkoalície. „SaS prehrala bitku, nie ešte vojnu. Všetko ostatné sa ukáže podľa toho, komu prischne nálepka Čierneho Petra,“ doplnil Hrabko.

Zatiaľ sa podľa neho vo faktickej rovine situácia zmenila iba v tom, že jeden člen vlády - minister hospodárstva Richard Sulík, už demisiu prezidentke odovzdal. „Záleží od pani prezidentky, či a kedy demisiu prijme. Nemá určený žiadny termín, dokedy sa musí rozhodnúť,“ upozornil Hrabko. Ak podajú demisie aj zvyšní traja ministri za SaS, bude opäť na hlave štátu či a v akom termíne demisie prijme.

Ak sa vláda dostane do menšinového postavenia, zvýši sa podľa Hrabka význam parlamentných dohôd robených ad hoc pri každom jednotlivom hlasovaní. Myslí si, že aj preto líder Sme Boris Kollár nie je z politického vývoja nadšený. „Lebo tú väčšinu v parlamente bude zrejme zaisťovať on. Niekedy sa to podarí, inokedy nie,“ uzavrel Hrabko.