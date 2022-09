Na sto percent neodstúpim, tvrdí Matovič. Sulík podľa neho uteká od zodpovednosti

Minister financií a líder OĽANO Igor Matovič naďalej neplánuje odstúpiť z funkcie. Trvá najprv na splnení desiatich bodov, ktoré hnutie OĽANO predložilo. Uviedol to po piatkovom rokovaní vlády, na ktorom sa kabinet zaoberal cenami energií.

„Na sto percent neodstúpim. A odstúpim iba vtedy, keď splníme desať bodov pomoci domácnostiam, pomoci ľuďom. A jeden z toho je práve to, aby sme splnili to, čo Richard Sulík sľúbil, že budú mať zmrazené ceny energií,“ vyhlásil Matovič. Vylúčil, že by oznámil rezignáciu v pondelok (5. 9.). Podľa svojich slov cíti viac ako 90-percentnú podporu aj v poslaneckom klube OĽANO.

Matovič si želá, aby Sulík zostal ministrom. „Ale nie pre jeho odbornosť, ale aby neodchádzal od spackanej roboty,“ zdôvodnil. Pripustil, že nájsť zaňho náhradu v aktuálnej situácii, bude náročné.

Spor v koalícii trvá už niekoľko týždňov. SaS oznámila odchod z koalície. Žiada odstúpenie Matoviča z vlády, čo OĽANO odmietlo. V deň, keď ministri SaS mali podať demisiu, prišlo OĽANO na rokovanie vlády s opatreniami, ktoré ak SaS podporí, Matovič z vlády odíde. SaS je ochotná o návrhoch rokovať, ale až keď odstúpi Matovič. Sulík zároveň oznámil, že už demisiu podal.