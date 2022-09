Galek sľubuje lacné energie pre domácnosti, rokovať sa má na ďalší týždeň

Slovenská vláda sa v piatok zaoberala cenami energií, no neschválila žiadne uznesenie ani inú legislatívu. Rokovania by mali pokračovať budúci pondelok (5. 9.), informoval po rokovaní vlády štátny tajomník Ministerstva hospodárstva (MH) SR Karol Galek. Či pôjde o rokovanie vlády alebo iba na úrovni expertnej skupiny, nespresnil.

„Máme riešenie pre domácnosti, to znamená lacná elektrina, lacný plyn na budúci rok,“ povedal Galek. Vývoj trhových cien elektriny a plynu by sa podľa neho nemal premietnuť do cien pre domácnosti. Vláda podľa neho hľadá riešenie pre podnikateľov a verejnú správu.

Pre domácnosti by podľa Galeka malo naďalej platiť, že cena silovej elektriny zostane v nasledujúcich dvoch rokoch na úrovni 61,21 eura za megawatthodinu (MWh), no nevylúčil zvýšenie súvisiacich poplatkov. Galek však v stredu (31.8 .) uviedol, že táto cena sa bude týkať domácností iba do 85 % ich spotreby z roku 2020. Za spotrebu nad týmto limitom by mal odberateľ zaplatiť cenu stanovenú na základe aktuálnych trhových cien regulačným úradom.

Domácnosti by mali dostať aj výhodnejšie ceny plynu, ktoré dodávatelia dosiahnu využitím lacného plynu z núdzových zásob. Toto riešenie si však vyžaduje schválenie všeobecného hospodárskeho záujmu, ktorým sa bude vláda zaoberať až po schválení noviel viacerých zákonov v parlamente. Ďalšou pomocou pre domácnosti by mali byť kompenzácie vysokých cien tepla. Na tie by podľa Galeka mohlo ministerstvo financií vyčleniť až 250 miliónov eur.

Pre podnikateľov pripravuje MH kompenzácie vychádzajúce z krízového rámca. Prvý návrh kompenzácií pre podniky v súčasnosti vyhodnocuje Protimonopolný úrad SR, a potom bude zaslaný na schválenie Európskej komisii. Firmám by mali pomôcť aj prostriedky z Envirofondu. Rezort hospodárstva podľa Galeka pripravuje aj zákon na zastropovanie cien energií. Ten však ešte nie je ani v medzirezortnom pripomienkovom konaní.