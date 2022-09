EÚ navrhuje členským štátom opatrenia, ktoré zabránia ďalšiemu šíreniu pandémie

Komisia nalieha na členské štáty, aby zaviedli potrebné stratégie vrátane očkovania a sledovania šírenia pandémie s cieľom rýchlo reagovať na budúce ohniská nákazy. Informuje o tom spravodajca TASR.

Komisia spresnila, že hlavným cieľom navrhnutých opatrení je zvýšiť využívanie vakcín, vrátane upravených a nových vakcín, a zabezpečiť, aby boli všetci občania EÚ dobre chránení pred šírením infekcie.

Podľa správy EK posledné dva roky pripravili EÚ na to, aby túto jeseň a zimu čelila ďalšej vlne ochorenia COVID-19, pričom práve terajšie činy a opatrenia do veľkej miery určia budúcnosť pandémie a úroveň imunity, ktorú je možné v populácii vybudovať. Prijatie potrebných opatrení už teraz má obmedziť tlak na systémy zdravotnej starostlivosti, narušenie chodu hospodárstva a zmierniť budúce výzvy pre spoločnosť.

Eurokomisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín Stella Kyriakidisová v tejto súvislosti vyhlásila, že pandémia stále trápi Európanov, ktorí musia konať spoločne, koordinovane a trvalo, aby sa mohli vyhnúť ďalšiemu nárastu vážnych prípadov koronavírusu.

„Na tento účel je nevyhnutné, aby všetky členské štáty mali zavedené rozsiahle stratégie očkovania, aby sa pripravili na jeseň a zimu, a to aj na zavedenie novopovolených upravených posilňovacích vakcín. Medzery v očkovaní musia byť odstránené s najvyššou prioritou,“ vysvetlila komisárka.

Komisia na základe odporúčania Európskej agentúry pre lieky (EMA) 1. septembra pre EÚ schválila upravené „omikronové“ vakcíny od spoločností BioNTech/Pfizer a Moderna.

Podľa Kyriakidisovej je tiež nevyhnutné, aby sa vytvorili odolné systémy dohľadu na monitorovanie vývoja a šírenia vírusu, aby sa v prípade potreby zaviedli stratégie na opätovné zavedenie účinných protipandemických opatrení a aby sa posilnila kapacita systémov zdravotnej starostlivosti. „Musíme byť pripravení čeliť ďalšej náročnej sezóne,“ odkázala komisárka.

EK nabáda členské štáty najmä na to, aby sa zlepšila miera základného očkovania a prvej posilňovacej dávky u vhodných jedincov, čo je dôležité pre skupiny obyvateľstva s vyšším zdravotným rizikom a pre krajiny s nižšou zaočkovanosťou. Krajiny EÚ by mali tiež uprednostniť podávanie ďalšej posilňovacej dávky špecifickým skupinám populácie, najmä ľuďom vo veku nad 60 rokov a iným osobám v akomkoľvek veku s rizikom závažného ochorenia.

Exekutíva EÚ rovnako členským štátom odporúča skombinovať kampane na očkovanie proti koronavírusu a chrípke.

Ďalšie navrhované opatrenia zahŕňajú vypracovanie národných stratégií očkovania, ktoré objasnia, ktoré očkovacie látky vrátane nových a prispôsobených očkovacích látok by sa mali podávať ktorým skupinám obyvateľstva, a to aj vzhľadom na možný vznik nových variantov vírusu. Malo by sa tak diať na základe usmernenia, ktoré čoskoro vydajú EMA a Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC). V neposlednom rade by členské krajiny mali zaistiť dostatočnú logistickú kapacitu na podávanie vakcín, a to hneď po dodaní nových vakcín a vakcín prispôsobených novým variantom vírusu.

V súvislosti s cestovaním do tretích krajín a z nich EK navrhne revíziu doterajších odporúčaní, pričom zohľadní zmenenú epidemiologickú situáciu, zvýšenú zaočkovanosť na celom svete a vývoj týkajúci sa požiadaviek na vstup do členských štátoch EÚ.