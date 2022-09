Rusko tvrdí, že dodávky plynu cez Nord Stream 1 sú stále ohrozené

To ešte viac znepokojilo Európu, ktorá sa snaží zabezpečiť si dostatok paliva na zimu. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.

Nord Stream 1, ktorý vedie cez Baltické more z Ruska do Nemecka a ďalších štátov, bežal len na 20 % kapacity ešte predtým, ako ho ruský koncern Gazprom tento týždeň úplne odstavil. Odôvodnil to trojdňovou údržbou. Dodávky plynu sa majú obnoviť v sobotu (3. 9.) v skorých ranných hodinách.

Moskva tvrdí, že sankcie, ktoré Západ na ňu uvalil po ruskej invázii na Ukrajinu, bránia bežnej prevádzke a údržbe Nord Streamu 1. Podľa Bruselu ide o zámienku a obvinil Rusko, že používa plyn ako ekonomickú zbraň v rámci odvety za sankcie.

„Nie sú tam žiadne technologické rezervy, funguje jedna turbína, tak sa nad tým sami zamyslite,“ odpovedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov na otázku, či možno očakávať ďalšie výpadky v potrubí ruského štátneho energetického gigantu Gazprom.

„Nie je chybou Gazpromu, že chýbajú zdroje. Preto je ohrozená spoľahlivosť celého systému,“ dodal. Rusko naďalej trvá na tom, že je spoľahlivým dodávateľom energie.

Znížené dodávky cez Nord Stream 1 spolu s nižšími prietokmi plynu cez Ukrajinu, čo je ďalšia hlavná trasa, spôsobili, že európske štáty majú problémy s doplnením zásobníkov na zimu. To prinútilo mnohé z nich, aby vypracovali krízové plány, ktoré by mohli viesť k prídelom energie.

Generálny riaditeľ Gazpromu Alexej Miller v stredu (31. 8.) vyhlásil, že nemecká spoločnosť Siemens Energy, dodávateľ potrubných zariadení, nemôže pre sankcie vykonávať pravidelnú údržbu.

Firma Siemens Energy, ktorá bežne obsluhuje turbíny Nord Stream 1, potvrdila, že sa nezúčastňuje na údržbárskych prácach, ktoré teraz vykonáva Gazprom. Ale uviedla tiež, že je pripravená pomôcť v prípade potreby a tvrdí, že údržba nie je predmetom sankcií.

Vlády EÚ sa pripravujú aj na možnosť, že Rusko úplne zastaví dodávky plynu na kontinent po tom, ako ich Gazprom zredukoval najskôr v júni, a potom znova v júli. Aj najnovšia odstávka potrubia pre údržbu bola oznámená krátko pred jej začiatkom.

Nemecko, ktoré bolo v minulosti obzvlášť závislé od ruských dodávok, sa ponáhľa s inštaláciou dočasných terminálov na skvapalnený zemný plyn (LNG) predtým, ako vybuduje trvalé zariadenia.

Nemecké zásobníky sú už takmer na 85 % plné, čo signalizuje, že tento cieľ, ktorý sa mal dosiahnuť do 1. októbra, sa podarí splniť skôr. Berlín však upozorňuje, že dosiahnutie ďalšieho cieľa, a to naplnenie zásobníkov na 95 % do 1. novembra, bude ťažšie, ak firmy a domácnosti neznížia spotrebu paliva.

Európska únia (EÚ) ako celok už prekročila svoj cieľ naplnenia zásobníkov na 80 % do 1. októbra, pred začiatkom zimnej vykurovacej sezóny.

Niektoré európske spoločnosti, ako napríklad výrobcovia hnojív a hliníka, však pre vysoké ceny plynu medzitým znížili alebo zastavujú produkciu. Aj niektoré domácnosti v Európe už obmedzili spotrebu energie, aby ušetrili na rastúcich účtoch.