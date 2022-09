Krajniak: Situácia je vážna, musíme zastropovať ceny energií

Dúfa, že materiály Ministerstva hospodárstva (MH) SR o energiách budú pripravené tak, aby ich vláda mohla schváliť.

Súvisiaci článok: Ministerstvo hospodárstva predkladá kľúčové opatrenia na riešenie cien energií

„Neexistuje, že my sa pozeráme pol roka na to, aby časť špekulantov, obchodníkov s energiami a bánk bohatla na tom, že na Slovensku vyrábame elektrinu za 20 – 40 eur na megawatt a potom sa vracia na Slovensko za 500 eur a musia to platiť firmy a domácnosti. Toto sa musí skončiť,“ zdôraznil Krajniak.

Verí, že rezort hospodárstva materiály o energiách dopracoval a bude ich možné už schváliť. „Musia byť kompenzácie pre ľudí, ale situácia je taká vážna, že my musíme cenu zastropovať, aby ľudia, firmy, verejný sektor, zariadenia sociálnych služieb minimálne rok vedeli, na čom sú a vedeli s istotou počítať, že takéto budú mať ceny elektriny, plynu, tepla,“ podotkol.

Zároveň dodal, že budúci týždeň má byť samit, na ktorom by sa malo hovoriť aj o celoeurópskom riešení problému s energiami. Krajniak však poukázal na to, že Slovensko musí mať pripravené riešenie, ak by sa lídri nedohodli. „Poliaci, Rumuni, Španieli, Portugalci prijímajú domáce opatrenia a my čakáme na čo?“ pýtal sa minister.