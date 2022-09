Ministerstvo hospodárstva predkladá kľúčové opatrenia na riešenie cien energií

Rozdelené sú do troch kategórií, a to opatrenia pre domácnosti, priemysel a všeobecné úsporné opatrenia. Pred rokovaním vlády to v piatok povedal štátny tajomník ministerstva hospodárstva Karol Galek.

O cenách energií a ich riešení rokovali ešte v stredu (31. 8.) zástupcovia jednotlivých rezortov okrem ministerstva financií. Predložený materiál je podľa štátneho tajomníka výsledkom týchto rokovaní. Galek očakáva, že s navrhnutými zmenami bude súhlasiť aj rezort financií.

Vláda by mala prijať aj uznesenie o krokoch, ktoré treba v súvislosti s cenami energií podstúpiť, s rozdelením úloh pre jednotlivé ministerstvá a stanovením termínov.

Súčasťou balíka má byť okrem iného aj zákon, ktorý umožní zastropovanie cien energií. „Vychádza z toho, že keď nastane núdzový stav, ktorý nemusí byť spôsobený iba nedostatkom energií, ale aj tým, že elektrina alebo plyn sú prehnane drahé, sú automaticky nedostupné, takisto musia byť riešené ako nedostatkový tovar. Teda ak bude z tohto dôvodu vyhlásený núdzový stav, tak potom môžeme zastropovať aj túto oblasť a elektrina bude dostupná pre všetkých, domácnosti, podnikateľov, za rozumné ceny,“ povedal Galek.