Rusko plánuje obnoviť dodávky cez plynovod Nord Stream 1

Sme rodina chce zvýšiť prídavky deťom na 50 eur mesačne

VČERA - 14:45 Ekonomické

Prídavky na dieťa by sa mali zvýšiť na 50 eur mesačne. Opätovne by sa tiež malo zaviesť jednorazové zvýšenie prídavku v sume 110 eur pre deti pri nástupe do prvého ročníka základnej školy.